Fonte : leggo

(Di domenica 25 agosto 2019)in unin cielo tra une una Palma diin Spagna. Le autorità spagnole hanno riferito che cinque persone sono rimaste uccise nella...

SkyTG24 : Maiorca, scontro in volo tra un elicottero e un ultraleggero: 5 morti - Lucavad72 : RT @SkyTG24: Maiorca, scontro in volo tra un elicottero e un ultraleggero: 5 morti - Alessan70761519 : Maiorca, scontro in volo tra un aereo e un elicottero: almeno 5 morti -