Il robot non ce l' ha fatta | niente stazione spaziale ma la colpa è dell' uomo

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 25 agosto 2019) Massimiliano Parente Fluttuazioni impreviste, aggancio fallito alla Iss L'intelligenza artificiale non sbaglia, la nostra sì Q uant'è fica l'intelligenza artificiale. Ancora non siamo così avanti come vediamo nella fantascienza, ma già adesso spesso preferisco parlare con Siri che con molti umani, per non parlare di una donna quando mi dice: «Ti devo parlare». Piuttosto penso a Fedor, al povero Fedor, il primo astronauta antropomorfo che ieri doveva arrivare sulla ISS, laInternazionale, e invece la sua navetta ha fallito l'aggancio. Ma aspettate, non pensate male, mica perdi Fedor. Perché la navetta Soyuz su cui era a bordo Fedor non può essere controllata da remoto (per esempio dagli astronauti che sono sulla ISS) ma solo manualmente, e quindi Fedor si è dovuto attaccare al tram, e un tram nello spazio serve a poco. Fedor avrà pensato quello che ...

