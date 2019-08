Conte chiude con la Lega | ma Salvini non si arrende | sms con Di Maio

Conte chiude la stagione con la Lega. L'Unione europea lo abbraccia : La stagione politica con la Lega è finita. Quanto a un Conte bis, bisogna pensare ai programmi e non alle persone: queste ultime al momento sono secondarie. Il presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte, è arrivato a Biarritz per partecipare al G7 e, forte dell'appoggio del M5s che lo vuole ancora leader di una nuova coalizione di governo e dell'abbraccio Ue, ha ripreso la parola in pubblico quattro giorni dopo aver pronunciato la ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Agosto : Il ritorno di Conte. Salvini addio. Il premier chiude il forno leghista e resta in gioco : La trattativa Il dialogo va avanti. Su Conte l’assedio del Pd a Zingaretti “Il nodo è uno solo: il nome del premier”. Un dirigente del Pd zingarettiano a fine pomeriggio sintetizza così lo stato dell’arte. Confuso e complicato, perché Cinque Stelle e democratici cercano un’intesa, ma la via per Palazzo Chigi è stretta. Un ruolo per cui sono tre i nomi che circolano: Giuseppe Conte, Luigi Di Maio […] di Luca De Carolis e Wanda ...

Crisi - Conte chiude alla Lega : quella stagione non si riaprirà : Il premier da Biarritz: non rinnego l’alleanza con Salvini, ma è un’esperienza che considero conclusa definitivamente

Crisi - la diretta – Pd-M5s - braccio di ferro sul premier. Conte al G7 : “Non è questione di persone - ma di programmi”. E chiude alla Lega. Renzi : “Salvini quasi ko - ora responsabilità” : Secondo giorno di trattative tra Pd e 5 stelle per trovare un accordo sul governo giallorosso. Il nodo, messo sul tavolo ieri da Luigi Di Maio alla cena con Nicola Zingaretti, rimane quello del premier. Il M5s vuole la riconferma di Giuseppe Conte, ma il segretario dem insiste sul fattore “discontinuità” che dovrà caratterizzare la nuova squadra. E l’ex presidente del Consiglio, arrivato a Biarritz per il G7, ha rotto un ...

Piazza Affari chiude a -1 - 1% nel Conte-day - spread cala a 204 punti - sprint Juve : A Piazza Affari hanno terminato in territorio negativo i titoli bancari sebbene in recupero sul finale grazie al restringimento dello spread. In difficoltà anche i titoli del settore energetico a causa della flessione a New York del prezzo del greggio (-1,7%). Bene il titolo Juventus con i tifosi che sognano di poter affiancare Neymar a Cr7

Zingaretti chiude a Conte - ma non alla trattativa del Pd con il M5s : «Serve discontinuità» : «discontinuità»: è quella che il segretario del Pd Nicola Zingaretti proporrà domani alla Direzione del partito, come condizione per intraprendere una trattativa con...

Real Madrid - Zidane non chiude a James e Bale : “Sono qui e Conterò anche su di loro” : In bilico. James Rodriguez e Gareth Bale sembrano sempre pronti ad andare via, ma l’unica certezza è che al momento sono due calciatori del Real Madrid. E nonostante siano considerati in uscita, si tratta comunque di due elementi dalle importanti qualità tecniche. Lo sa bene Zinedine Zidane, che al di là di tutte le dinamiche di mercato è ben consapevole di averli attualmente a disposizione e non ha alcuna intenzione di metterli da ...

Giuseppe Conte - il sì alla Tav per chiudere la finestra sul voto anticipato : Non è stata casuale la scelta di Giuseppe Conte sulla Tav. Il premier, 24 ore prima dell'intervento in Senato sul caso Russia dice sì a Matteo Salvini sulla realizzazione della Torino-Lione segnando un'altra vittoria del leader della Lega e la sconfitta del Movimento 5 stelle che pur di non perdere

Procedura Ue - accordo a un passo Juncker e Conte provano a chiudere : L’accordo è a portata di mano. E i contatti fra il governo Conte e i tecnici della Commissione costanti per riuscire a portare da tre a cinque i miliardi recuperati in maniera strutturale e non una-tantum dall’Italia come chiede Bruxelles per chiudere i conti sul 2018 e il 2019 e stoppare, almeno per il momento la Procedura d’infrazione Segui su affaritaliani.it