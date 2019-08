Boban al Corriere della Sera | “Milan tornerà in alto Sul mercato scelte logiche | niente

Fonte : milanworld

(Di domenica 25 agosto 2019) Alla vigiliasfida di campionato contro l’Udinese, Zvoneha rilasciato un’intervista al. Diversi i temi toccati da Zorro, mai banale e sempre arguto nelle sue dichiarazioni. In basso le sue parole. Zvone con quale spirito affronta la sua prima sfida di campionato da dirigente rossonero?“Con lo stesso sentimento che avevo da giocatore. Quando lavoro al Milan non penso al lavoro, penso alla vita. D’altronde, condividendo l’ufficio tutti i giorni con Paolo, come mi potrei sentire?”. Ai tifosi che guardano con invidia aldei cugini sognando il campione celebrato che messaggio invia?“Non voglio fare paragoni, ma posso dire che il tempo e i risultati ci diranno chi ha lavorato bene e chi no. Stiamo facendo il massimo considerando le varie problematiche. Ci vorrà del tempo, ma dobbiamo in qualche modo bruciare le ...

