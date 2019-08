Oltraggio ai caduti | caprone pascola sulla fossa comune dei soldati italiani trucidati da

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 24 agosto 2019) Fausto Biloslavo Davanti alla lapide che ricorda la strage di 28 prigionieri di guerradei partigiani di Titoun. E l'accesso al campo è serratoDavanti alla lapide che ricorda la strage di 28 prigionieri di guerradei partigiani di Titoun. La bestia divora i pochi fili d’erba rimasti nel campo del ricordo, dove lo scorso maggio sono stati riesumati i corpi dei militaridella X Mas. Si erano arresi, il 22 aprile 1945, ai titini con la stella rossabustina, che li hanno ammazzati tutti senza alcuna pietà o rispetto per i prigionieri davanti al cimitero di Ossero fra le splendide isole, oggi croate, di Cherso e Lussino. Il campo della morte, che sarà per sempre intriso del sangue degliè diventato il pascolo esclusivo di un, come ha documentato con il video che pubblichiamo, ...

