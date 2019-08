Napoli | pazza vittoria a Firenze | 4-3 | doppio Insigne e bufera Var

CALCIOMERCATO Napoli NEWS/ Lozano vicino - pazza idea Milinkovic - ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, tutte le ultime notizie sulle trattative degli azzurri: Lozano quasi fatto, l'ultima tentazione è Milinkovic-Savic dalla Lazio.

Mercato Juventus : offerta shock per Koulibaly e pazza controfferta Napoli : Mercato Juventus: come già riportato nel primo pomeriggio, la Juventus avrebbe puntato con forza il difensore del Napoli Koylibaly. La trattativa è stata annunciata da Raffaele Auriemma a Radiomarte, ma ora emergono nuovi clamorosi sviluppi. Mercato Juventus: offerta shock per Koulibaly e pazza controfferta Napoli La Juve avrebbe messo sul piatto il cartellino dell’ex Gonzalo […] More

Il Napoli strapazza il Liverpool : 3-0 con gol di Insigne - Milik e Younes : Il Napoli sente aria d'Europa e si esalta, battendo 3-0 in amichevole a Edimburgo il Liverpool campione della Champions League. Carlo Ancelotti mette in campo una batteria di talento per...

Napoli da impazzire - la squadra di Ancelotti strapazza il Liverpool : il Sassuolo ne rifila 10 al Ciliverghe - tutte le amichevoli : Il Napoli continua la preparazione per la prossima stagione e ha strapazzato il Liverpool in amichevole, una partita spettacolare per la squadra di Ancelotti che hanno sempre condotto il match, il risultato non è stato mai in discussione, 3-0 che non lascia dubbi. Allo stadio di Murrayfield di Edimburgo a segno per i partenopei Insigne, Milik e Younes, il tecnico Ancelotti ha schierato in contemporaneamente Callejon, Insigne, Verdi, ...

Febbre James Rodriguez a Napoli - tifosi pazza per il colombiano : spunta già la… statuina del Presepe : Nella bottega di arte presepiale del maestro Ferrigno è già spuntata la statuina di James Rodriguez, nonostante il Napoli non lo abbia ancora acquistato James Rodriguez non è ancora un calciatore del Napoli, ma in città è già alta la Febbre per il colombiano. I tifosi sognano l’arrivo del giocatore del Real Madrid, spingendo la società a compiere quell’ultimo sforzo per vestirlo di azzurro. Intanto, la maglia del Napoli ...