Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2019)ha voluto salutarla con alcune foto postate su Instagram e poche parole: “Ciao mamma. Sei volata via e mi hai lasciato senza respiro… ma con il tuo sorriso… buonMargherita“. Undolore per l’inviato dila, volto amato dai telespettatori italiani che in tantissimi hanno manifestato vicinanza e affetto. Nelle foto postate si vede non solo la mamma da giovane ma anche in una foto recente, insieme ai nipoti Gabriele e Federico e, naturalmente, a. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) in data: 23 Ago 2019 alle ore 10:23 PDT L'articoloper l’inviato dila: “BuonMargherita” proviene da Il Fatto Quotidiano.

FQMagazineit : Jimmy Ghione, lutto per l’inviato di Striscia la Notizia: “Buon viaggio piccola grande Margherita” - Cascavel47 : Jimmy Ghione, lutto per l’inviato di Striscia la Notizia: “Buon viaggio piccola grande Margherita”… - TutteLeNotizie : Jimmy Ghione, lutto per l’inviato di Striscia la Notizia: “Buon viaggio piccola grande… -