Il fondatore di Lonely Planet | “Viaggiare ci aiuta a capire gli altri”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2019) La Stampa intervista Tony Wheeler, ildi. A 72 anni, inglese, trascorre la sua vita viaggiando e poi riportando nelle guide i consigli ai viaggiatori. Il suo primo viaggio, racconta, è stato quando aveva un anno e mezzo, in occasione del trasferimento della sua famiglia in Pakistan. “Impiegammo tre giorni ad arrivarci: all’epoca gli aerei non volavano di notte”. Qual è il paese più sopravvalutato e quello più sottovalutato? “Se un posto è popolare non significa che sia sopravvalutato. Prendiamo il Taj Mahal: è in tutte le foto, lo conosciamo a memoria, è gremito di turisti. Ma perché è spettacolare e lo sarà sempre, ci torneresti mille volte. Oppure l’Italia. Sono da poco stato a Ravenna,splendida. Eravamo in 5 e ho pensato: “Ma com’è possibile che qui non ci siamo 50 persone?””. Ad essere sottovalutata è sicuramente l’Africa, ...

LaStampa : Il fondatore della guida più celebre: “Solo girando il mondo noi esseri umani potremo capirci”. - napolista : Il fondatore di #LonelyPlanet: “Viaggiare ci aiuta a capire gli altri” La Stampa intervista Tony #Wheeler: “Nel mon… - giorgita_ : RT @LaStampa: Il fondatore della guida più celebre: “Solo girando il mondo noi esseri umani potremo capirci”. -