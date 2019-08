»Governo - M5S e Pd vanno avanti. Conte : «Chiusa stagione con la Lega». I Dem : «Fico ottimo punto di partenza : Il premier dimissionario Giuseppe Conte ha rotto un silenzio che durava da giorni per mettere il turbo all'alleanza fra Pd e Movimento Cinque stelle: «Per quanto mi riguarda, la stagione...

Governo - Salvini non si arrende : messaggi con Di Maio. Contatti a tutti i livelli tra Lega e M5S : Governo in crisi. «No, non è chiusa». Matteo Salvini non si lascia scoraggiare neanche dalle parole tombali di Giuseppe Conte sull'alleanza M5s- Lega. Finché a dire che...

Vittorio Feltri : "Nuovo Governo M5s-Lega è assurdo ma tutto è possibile" : In politica può succedere quasi tutto, ma non proprio tutto, pertanto da qui alla fine della crisi ne vedremo di ogni colore, tuttavia tenderei a escludere ciò che tu scrivi, ossia che la Lega e il M5S trovino un accordo per rimettersi insieme e continuare a governare come hanno fatto in modo burras

Governo : Berlusconi - ‘con Pd-M5S nuove tasse e patrimoniali’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Vedo profilarsi da un lato una coalizione Pd-Cinque Stelle che trova convergenze sulle idee della più vecchia, deteriore e fallimentare sinistra pauperista, statalista e assistenziale. Se si realizzasse, porterebbe agli italiani nuove spese improduttive, e quindi inevitabilmente nuove tasse, compresa la patrimoniale, nuove leggi liberticide e la recessione”. Si legge in una nota di Silvio ...

Governo - M5S e Pd vanno avanti. Conte : «Chiusa stagione con la Lega» : «Quella con la Lega è un'esperienza politica che io non rinnego» ma «è una stagione politica chiusa che non si potrà riaprire più per quanto mi...

Luca Ricolfi : "Pd e M5s faranno il Governo più a sinistra di sempre. E aspettiamoci molte più tasse" : aspettiamoci "molte più tasse" e il "governo più a sinistra dalla fine della seconda guerra mondiale". Luca Ricolfi prevede una "manovra catastrofica" per il bilancio del Paese se si farà un esecutivo M5s-Pd, una manovra che peserà dai 40 ai 50 miliardi di euro. In una intervista a ItaliaOggi il soc

Al Nazareno il Pd ha già preparato i tavoli per il programma di Governo con il M5S : È tutto pronto al Nazareno. Nella sede del Partito Democratico sono già stati preparati i sei tavoli di lavoro dove, da domani alle 15, si siederanno i Dem per lavorare ai dossier da portare al confronto con il Movimento 5 Stelle per la formazione di un governo giallorosso. I Dem si portano avanti con il lavoro, nonostante nelle ultime ore le trattative con i 5S stiano attraversando delle turbolenze.“Prosegue il lavoro ...

Governo Pd-M5s? Nord in rivolta - l'allarme degli imprenditori : "Clima rovente - occhio al ritorno dei forconi" : Mamma mia. I dieci-quindici punti del Governo giallorosso, che M5S e Pd tentano di far nascere per salvare la poltrona, fanno rabbrividire. Soprattutto le proposte scandite da Luigi Di Maio al Quirinale ci danno un' indicazione di come agirebbe il futuro esecutivo: contro il Nord. Non è una novità p

M5S-Pd - Zingaretti avverte : «Mi auguro non esista ipotesi doppio forno - rispetto reciproco per un Governo di svolta» : Zingaretti "ottimista" e aperto al confronto ma che insiste sul concetto di "discontinuità". «Io sono sempre ottimista, credo che questa fase però vada fatta...

David Sassoli : "Governo Pd-M5S? Non bisogna avere paura del confronto" : “Non bisogna mai avere paura del confronto: i parlamenti servono a questo, a sviluppare confronto, dialogo, compromesso”. Risponde così David Sassoli alle domande su una possibile alleanza di governo del Partito Democratico con il Movimento 5 Stelle. “Noi siamo molto contenti che la scelta e il consenso per la presidente Commissione Ue Ursula von der Leyen sia stato così ampio e abbia trovato anche ...

Governo Pd-M5S - Santanchè a Fiano : 'Italiani vi fanno un mazzo così - vi mandano a casa' : Tempo di riflessione per la politica italiana. Pochi giorni e si saprà se davvero Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico avranno trovato un'intesa per la formazione di una nuova maggioranza parlamentare, la nomina di un nuovo premier da suggerire a Mattarella e, soprattutto, la convergenza di idee programmatiche. Daniela Santanchè, ospite della trasmissione L'aria che tira-Estate su La 7, nell'ambito di un confronto con il piddino ...

Trattativa M5s - Pd - Governo giallorosso appeso a un filo : "Basta furbizie" : Venerdì sera un colloquio tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio avrebbe riportato sul tavolo veti che, in qualche modo...