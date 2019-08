Fisco | per la Cgia lavoratori autonomi e piccole imprese pagano di più

Napoli - scoperta la maxi evasione delle pompe funebri : sottratti al Fisco 6 milioni di euro : Per mesi i militari della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito delle verifiche all'anagrafe mortuaria del Comune di Napoli e hanno riscontrato forti differenze tra i servizi effettivamente...

32enne aveva troppi debiti col Fisco - non aveva il coraggio di suicidarsi - così assolda un sicario per farsi uccidere : Una donna di 32 anni in Brasile ha deciso di morire perché aveva troppi debiti con il fisco. Non avendo il coraggio di farlo da solo ha assoldato un sicario. La donna che si chiamava Lidiane Severo de Oliveira era giunta alla conclusione di farla finita. Troppe le umiliazioni subite e troppi erano i debiti accumulati con il fisco brasiliano. così la 32 enne ha deciso di assoldare un sicario professionista, Riccardo do Nascimento di ...

Superenalotto - a Lodi anche il Fisco vince 25 milioni : L’Erario incasserà il 12% della vincita da 209 milioni . Il vincitore dunque vedrà il suo premio ridursi, si fa per dire, a 184 milioni

Fisco sospende notifiche per Ferragosto : 15.22 L'agenzia delle Entrate sospende dal 10 al 25 agosto la notifica di circa 800mila atti per evitare disagi ai contribuenti che nelle due settimane centrali di agosto sono in vacanza. Si tratta di circa 492mila cartelle attese per posta e altre 305attraverso la Pec. La sospensione non riguarda i circa 25mila atti inderogabili. L'Agenzia ricorda che attraverso il portale e la App, accedendo con le proprie credenziali, è sempre possibile ...

Pace fiscale - superate le 2 milioni di adesioni : come saldare il debito con il Fisco : La scadenza per aderire alla Pace fiscale (rottamazione ter e saldo e stralcio) si è chiusa il 31 luglio: hanno presentato domanda - tra aprile e luglio - più di due milioni di contribuenti. Che ora dovranno saldare il loro debito con il Fisco attraverso vari sistemi di pagamento: ecco quali sono e quando scadono le rate.Continua a leggere

Fisco : pronto calendario per rateizzazione versamenti : Roma, 1 ago. (AdnKronos) – pronto il calendario per la rateizzazione dei versamenti per chi sceglie di avvalersi della proroga al 30 settembre 2019 dei termini per il pagamento delle imposte dirette, Irap ed Iva dovute dai soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per ...

Rottamazione ter - doppia scadenza il 31 luglio : cosa fare per saldare il debito col Fisco : Il 31 luglio arriva una doppia scadenza per la Rottamazione ter e il saldo e stralcio: sarà sia l'ultimo giorno per presentare una nuova domanda di adesione per saldare il debito con il Fisco a prezzo agevolato, sia la giornata entro cui pagare la prima rata per chi ha già aderito alla Rottamazione ter.Continua a leggere

Fisco - Confsal propone al Governo : aliquota zero per i redditi bassi : Fisco. Il segretario generale della Confsal Angelo Raffaele Margiotta, nel corso dell'incontro organizzato dal Governo a Palazzo Chigi

Gossip Uomini e donne : volto noto del programma sul lastrico per problemi col Fisco : Tempi duri per un ex tronista di Uomini e donne che starebbe attraversando una fase di ristrettezze economiche. A darne notizia sono stati il settimanale Oggi e il portale Dagospia che hanno rappresentato il punto di partenza di un tam tam mediatico che ancora non si placa. Un volto noto del dating show di Maria De Filippi, infatti, sarebbe stato costretto a lasciare la sua casa a causa di non ben precisati problemi con il fisco. L'esposizione ...

Rimborso Irpef 2019 oltre i 4 mila euro : tempi di attesa e operazioni Fisco : Rimborso Irpef 2019 oltre i 4 mila euro: tempi di attesa e operazioni fisco A luglio, o al più tardi ad agosto, è tempo di Rimborso Irpef 2019. Al momento della dichiarazione dei redditi, infatti, la domanda che ci si pone in estate è sempre la stessa: quando sarà erogato il Rimborso Irpef? E le tempistiche sono uguale per tutte le somme che dovrebbero essere rimborsate? La risposta a questa domanda è negativa: infatti, per cifre elevate, ...

Fisco - il sottosegretario Castelli e l'asse M5S-Tria : «Flat tax norma superata - meglio aiuti alle famiglie» : Viceministro all'Economia, Laura Castelli, voi Cinquestelle parlate di Irpef con tre aliquote, la Lega di flat tax «Non siamo contro la flat tax. Eppoi parlerei di ipotesi di lavoro e non...

Fisco : Utu - in Italia per lanciare 1a soluzione mobile al mondo per rimborso Iva : Roma, 12 lug. (LabItalia) - Utu lancia la prima soluzione mobile al mondo per il rimborso dell'Iva [...]