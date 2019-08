Tennis | WTA New York 2019 | Camila Giorgi in finale! Rimontata e battuta Qiang Wang

Fonte : oasport

(Di venerdì 23 agosto 2019) Seconda finale sul circuito WTA in poche settimane per. L’italiana ha superato nella semifinale del WTA International di New, che si gioca nel Bronx, la cinese, numero 1 del seeding e 18 del mondo, con il punteggio di 4-6 6-4 7-6(6) e annullando ben quattro match point alla sua avversaria in 2 ore e 39 minuti di autentica battaglia. L’avversaria dell’azzurra sarà la polacca Magda Linette, proveniente dalle qualificazioni e in grado di battere la ceca Katerina Siniakova per 7-6(3) 6-2. L’incontro comincia subito bene per, che conquista il break di vantaggio nel secondo gioco, salvo poi restituirlo con diversi errori in maniera immediata. L’azzurra, nel lunghissimo quarto game, ha l’opportunità di riprendersi il vantaggio, ma non ci riesce e subisce ancora, che s’invola fino al 5-2, ma perde laa ...

