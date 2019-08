Milan | Scaroni | «Il nostro problema sono i ricavi»

Milan escluso dall’Europa League - Scaroni : “Non siamo noi i responsabili” : Arrivano le prime reazioni dal mondo Milan dopo l’esclusione dalla prossima Europa League per mano del Tas di Losanna. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il presidente rossonero Paolo Scaroni , che ha espresso il suo rammarico per la vicenda e ha ammesso che non c’erano altre soluzioni. Di seguito le sue parole. “Non siamo noi i responsabili delle infrazioni, ci spiace non partecipare alla prossima Europa League – ha ...

