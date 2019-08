Mattarella | Contatti in corso per un' intesa | martedì altre consultazioni

Mattarella : "Contatti in corso per un'intesa - serve un programma o sarà voto - martedì altre consultazioni" : Giornata molto intensa al Colle. Nel secondo giorno di consultazioni Sergio Mattarella ha incontrato le delegazioni di tutti i principali partiti. Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia): "voto subito o governo di centrodestra". Della stessa idea Forza Italia con Silvio Berlusconi. Matteo Salvini: "La via maestra è rappresentata dalle elezioni". Ma il segretario della Lega ha fatto anche un nuovo appello al M5s. Tre condizioni da Nicola Zingaretti, ...