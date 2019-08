Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2019) La crisi politica ha dato il via a numerosi speciali, maratone e chi più ne ha più ne metta. Ne sa qualcosa La7 che può vantare la presenza in campo di Enrico Mentana, le sue maratone sono ormai diventate cult dal punto vista televisiva e assicurano alla settima rete ascolti record intorno al 10% di share. Non solo, perché l’emittente di Urbano Cairo segue attentamente le calde vicende politiche sia in access prime time che in prima serata con In, il talk show condotto daParenzo. A otto minuti dalla fine, in una giornata convulsa e con le parole del Presidente Mattarella, ieri è arrivato il problema tecnico che i due giornalisti non si aspettavano. Incidenti che possono ovviamente capitare: nel corso della diretta sul finale il colpo di scena con unin. La trasmissione si ritrova con le luci praticamente spente: “La notte della ...

TutteLeNotizie : In onda, blackout improvviso in studio: ecco come hanno reagito Luca Telese e David Parenzo - lucanewni : Sarà tutto l'odio che alimentano - AndreaFilocomo : RT @tvblogit: In onda, David Parenzo e Luca Telese chiudono la puntata al buio: 'La7 ha pompato tanta energia' -