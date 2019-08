Gli utenti cambiano smartphone con meno frequenza | secondo un nuovo studio

Heidi Klum in topless su Instagram - offese da parte deGli utenti : Heidi Klum, in luna di miele a Capri, sta pubblicando immagini della sua vacanza italiana. Una di queste in topless, immagine che suscitato diverse critiche. La modella tedesca Heidi Klum si è concessa uno scatto più osè rispetto alla media e molti utenti le hanno lasciato commenti abbastanza contrariati. Le turbolenze social nei confronti dei vip non si arrestano mai, neppure durante le vacanze estive. Heidi Klum, che da ...

Google Chrome aggiunge il rilevamento delle password compromesse che avvisa Gli utenti : La responsabilità di proteggere gli account è generalmente sulle spalle dell'utente e ora Google sta aggiungendo una funzione di rilevamento delle password compromesse direttamente nel browser Google Chrome, per avvisare l'utente nel caso la password inserita risulti poco sicura e suggerirgli di cambiarla il prima possibile. L'articolo Google Chrome aggiunge il rilevamento delle password compromesse che avvisa gli utenti proviene da ...

Facebook permetterà aGli utenti di sapere quali dati raccoglie fuori da Facebook : Cioè attraverso siti e app su cui appaiono i suoi pulsanti o su cui possiamo fare login con le sue credenziali

Samsung trova la soluzione aGli utenti iMessage che si lamentano della bolla verde : Il team di Samsung USA ha pubblicato una raccolta di GIF che potranno essere usate per prendere in giro gli utenti iOS che si lamentano della bolla verde L'articolo Samsung trova la soluzione agli utenti iMessage che si lamentano della bolla verde proviene da TuttoAndroid.

La nuova chiave di sicurezza YubiKey 5Ci è l’ideale per Gli utenti “multipiattaforma” : Yubico svela la nuova chiave di sicurezza YubiKey 5Ci, ideale per gli utenti che hanno bisogno di utilizzarla su diverse piattaforme (PC, smartphone e tablet Android e iOS): ecco prezzo e caratteristiche. L'articolo La nuova chiave di sicurezza YubiKey 5Ci è l’ideale per gli utenti “multipiattaforma” proviene da TuttoAndroid.

Il post di Fabrizio Ciuffardi suGli sbarchi di Open Arms : chi è e sospetti sull’autenticità : Una storia delicata quella che vede protagonista un uomo sui social, tale Fabrizio Ciuffardi, il cui post pubblicato nella giornata ha sollevato pesanti polemiche. Secondo alcuni screenshot in circolazione, il soggetto in questione avrebbe dichiarato di augurare una brutta malattia a tutti coloro che si oppongono agli sbarchi di Open Arms. Eventualmente anche ai loro figli. Immediata l'ondata di indignazione, con tante persone che si sono ...

Gli account Xiaomi sono ora più sicuri grazie all’autenticazione a due fattori : Xiaomi introduce finalmente l'autenticazione a due fattori (2FA) per gli account Mi, che aumenta la sicurezza e riduce sensibilmente la possibilità di accessi non autorizzati. L'articolo Gli account Xiaomi sono ora più sicuri grazie all’autenticazione a due fattori proviene da TuttoAndroid.

Gli utenti Instagram possono ora segnalare i contenuti falsi : Da oggi, gli utenti di Instagram possono segnalare i contenuti che ritengono falsi e il social network proverà comprendere meglio come si comporta la disinformazione L'articolo Gli utenti Instagram possono ora segnalare i contenuti falsi proviene da TuttoAndroid.

Facebook pensa aGli utenti - per una volta : ecco le nuove opzioni per la privacy dei gruppi : Facebook cambia la policy relativa alla gestione della privacy dei gruppi andando a semplificare e rendere più essenziale il tutto. I menu diminuiscono così come le opzioni che risultano più semplicemente accessibili per venire incontro agli utenti e per garantire uno sguardo chiaro e senza (brutte) sorprese per la gestione della riservatezza, scopriamone di più. […] L'articolo Facebook pensa agli utenti, per una volta: ecco le nuove ...

Facebook ha pagato delle persone per trascrivere i messaggi audio deGli utenti : Più o meno come facevano Google e Apple, al fine di migliorare gli algoritmi che analizzano i comandi vocali: ora però dice di aver sospeso la pratica

Facebook ha trascritto i messaggi audio deGli utenti senza autorizzazione : Facebook continua ad avere problemi relativi al delicato aspetto della privacy e l'ultimo della serie potrebbe creare non pochi grattacapi al colosso dei social L'articolo Facebook ha trascritto i messaggi audio degli utenti senza autorizzazione proviene da TuttoAndroid.

L’Fbi cerca fornitori per spiare Gli utenti sui social network : The Federal Bureau of Investigation (FBI) (foto: Al Drago/Bloomberg via Getty Images) Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) chiede nuovamente accesso ai dati dei social network per monitorare le potenziali minacce. Come scrive il Wall Street Journal, gli agenti federali sono alla ricerca di appaltatori che possano fornire “servizi di abbonamento a uno strumento di allerta precoce sui social media al fine di mitigare le varie minacce, ...

Anche Briatore piange : "1580 euro per un volo Olbia-Milano". Gli utenti in rivolta : "Tu vendi una pizza a 80 euro" : Un volo Olbia-Milano da 1580 euro. Una cifra che ha fatto storcere il naso Anche a Flavio Briatore, che ha condiviso su Instagram un post polemico: ″#easyjet #olbia/Milano 2 adulti e 1 bambino... 1.580 € solo andata... vi sembra normale 55 min di volo con la stessa cifra vai a nyny e poi ci lamentiamo che la Sardegna + vuota!!”. Visualizza questo post su Instagram#easyjet #olbia/Milano 2 adulti e 1 bambino...1.580 € solo andata ...

Samsung “spamma” pubblicità di Galaxy Note 10 suGli smartphone di alcuni utenti : Samsung sta inviando su alcuni smartphone Galaxy degli annunci pubblicitari riguardanti i nuovi Galaxy Note 10 e Note 10+: le notifiche arrivano da Samsung Pay, Bixby o Samsung Push Service. L'articolo Samsung “spamma” pubblicità di Galaxy Note 10 sugli smartphone di alcuni utenti proviene da TuttoAndroid.