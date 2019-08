Funerali Nadia Toffa | Gianluigi Nuzzi non ci sta | fuori luogo la polemica sui vip assenti

“Ma chi se ne frega di chi c’era ai Funerali?”. Nadia Toffa : polemica sconvolgente del giornalista : Tra le futili polemiche che si sono innescate dopo un evento doloroso come la morte di Nadia Toffa, c’è anche quella che vede nel mirino i vip che non avrebbero presenziato al funerale. Tra i personaggi presi di mira perché assenti tra la folla che dava l’ultimo saluto alla conduttrice e inviata de ‘Le Iene‘, c’è anche Ilary Blasi. Quest’ultima è stata accusata, del tutto gratuitamente, di aver preferito starsene in ...

Nadia Toffa - è morta la nonna Maria Cocchi : pochi giorni dopo i Funerali : E' morta Maria Cocchi, la nonna di Nadia Toffa. La nonna di Nadia è morta pochi giorni dopo i funerali delle nipote. Non ha retto al dolore

Nadia Toffa - Ilary Blasi non va ai Funerali : insulti choc sui social. «Sta in vacanza a divertirsi» : Dopo la morte di Nadia Toffa, tantissimi sono stati i commenti di commozione da parte di fan, amici e colleghi della ex conduttrice de Le Iene, scomparsa a causa di un cancro. Ma tante sono state anche le polemiche social, e l’ultima ha visto come protagonista, o meglio come bersaglio, un’altra conduttrice della trasmissione di Italia 1, ovvero Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti era infatti assente ai funerali di Nadia: in più sul suo ...

Ilary Blasi insultata : "Vergognati - invece di andare ai Funerali di Nadia Toffa pensi alle foto al mare" : "Potevi anche evitare di postare foto al mare mentre si celebravano le esequie di Nadia Toffa". Ilary Blasi è stata travolta dalle critiche per aver postato sul suo profilo Instagram una serie di scatti in spiaggia dopo la morte della Toffa. "Con tanti soldi che hai potevi prendere un aereo per dare

Nadia Toffa - domanda choc a Giulio Golia ai Funerali : «Ci facciamo un selfie?». Lui risponde così : Nadia Toffa, a pochi giorni dalla sua scomparsa è ancora forte la tristezza per aver perso la giovane conduttrice de Le Iene, dopo i commoventi funerali a Brescia. Proprio ai funerali, come documenta un video che gira sui social, è avvenuta una scena decisamente poco edificante. Una donna si è infatti avvicinata a Giulio Golia, inviato storico della trasmissione di Italia 1, per chiedere una foto. «Posso fare un selfie veloce?», chiede la ...

Le Iene - la presunta lettera contro l'ipocrisia dei vip assenti ai Funerali di Nadia Toffa : Sono stati celebrati ieri i funerali di Nadia Toffa, conduttrice e inviata de Le Iene, scomparsa all'età di 40 anni il 13 agosto scorso, dopo aver combattuto per circa un anno e mezzo contro un tumore. Una folla di amici, parenti, colleghi e telespettatori si è accalcata nella piazza del Duomo di Brescia, dove padre Maurizio Patricello ha recitato la messa in onore della giornalista, che insieme a lui ha raccontato il disagio di chi vive, ...

L'ultimo saluto a Nadia Toffa : folla ai Funerali : Nel giorno dell’ultimo saluto a Nadia Toffa, sono state centinaia le persone che hanno voluto partecipare ai funerali che si sono svolti al Duomo di Brescia. A celebrare le esequie è stato Padre Maurizio Patriciello, parroco simbolo della lotta alla “Terra dei Fuochi” in Campania. Un lungo applauso ha accompagnato il feretro sia l’arrivo in chiesa che alla partenza. Presenti praticamente tutti i colleghi della ...

Funerali Nadia Toffa - parroco della Terra dei fuochi : 'Sei stata autentica e coraggiosa' : "Sei stata autentica e coraggiosa e la gente l'ha capito": durante il rito funebre che si è svolto oggi nel Duomo di Brescia gremito di persone arrivate da ogni parte d'Italia, padre Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, luogo simbolo della lotta nella 'Terra dei fuochi', si è rivolto direttamente a lei. Come se, attraverso la bara bianca, Nadia Toffa, colpita da un tumore e morta martedì scorso all'età di 40 anni, avesse potuto ascoltarlo. ...