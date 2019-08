Formula E - La nuova Porsche sarà svelata online

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 23 agosto 2019) Mercoledì 28 agosto, lasvelerà la propria monoposto diE. Lo farà in una maniera non convenzionale: chiunque volesse vedere lamonoposto che parteciperà alla sesta stagione del campionato diE, dovrà prendere parte a un videogame appositamente creato - "E unlockead" sulla piattaforma multiplayer Twitch.Come funziona. "E Unlocked" coinvolgerà le persone di tutto il mondo che si troveranno a collaborare per completare il gioco e svelare quella che è lavettura del marchio tedesco. Una presentazione del tutto inedita e innovativa, in linea con i valori dellae dellaE. I giocatori permetteranno ai piloti della- André Lotterer e Neel Jani - a superare gli ostacoli e risolvere degli enigmi per raggiungere laE e toglierne così i veli per svelarla al mondo. Lo spirito di squadra ...

