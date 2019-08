Charmed torna in onda su Rai2 con una maxi maratona | le novità sulla programmazione

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 23 agosto 2019) Tutto è pronto per il ritorno disu. Dopo la cancellazione dei giorni scorsi in seguito al deludente debutto in prime time, Carlo Frecceroa puntare sul reboot della famosa serie anni '90 ma riservandole una piccola nicchia nel pomeriggio della sua rete. Lanon è questa visto che già all'epoca della cancellazione è stata annunciata laal pomeriggio ma sta nel fatto che la rete ripartirà alla grande lanciando una vera e propria.Il ritorno indisuè fissato per lunedì pomeriggio, il 26 agosto prossimo, a partire dalle 14.00. Sarà a quell'ora che prenderà il via il primo episodio del reboot e si andrà avanti fino alle 16.50. Ladi lunedì prevede la messa indei primi 4 episodi ovvero quelli già lanciati in prime time più uno inedito, ovvero il quarto.Ecco il promo della nuova ...

KontroKulturaa : Charmed torna lunedì su Rai 2 dopo il flop: svelata la data di Streghe in HD - -