Zingaretti | emerge un quadro per iniziare a trattare con M5s

Simeone : Zingaretti si dimetta - in Regione è emergenza rifiuti : Roma – “Non bastavano le criticita’ romane, adesso l’emergenza rifiuti scatta anche in provincia. Prendo atto della lettera indirizzata dal presidente della Provincia di Latina Carlo Medici e da una ventina di sindaci al governatore Nicola Zingaretti. Intendo sollecitare quest’ultimo a prendere posizione su questo annoso problema. Come e’ noto, nel territorio pontino due impianti sono ad oggi indisponibili per ...

Emergenza rifiuti a Roma : pace Raggi-Zingaretti. La sindaca : "Fate la differenziata" : Il presidente della Regione Lazio e il sindaco di Roma siglano la pace sull’Emergenza rifiuti nella capitale. Dopo l'accusa di qualche giorno fa di Virginia Raggi sull’ordinanza "inapplicabile" della Regione - con tanto di video dall’impianto della Rida chiuso di domenica - i toni sembrano cambiati. "Chiedo a tutti i cittadini di aiutarci in un piano serio di raccolta differenziata perché solo in questo modo possiamo iniziare ...

Emergenza rifiuti Roma - Zingaretti firma l’ordinanza : pulire tutta la Capitale in 7 giorni : Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato un’ordinanza per risolvere il problema rifiuti a Roma. Il testo stabilisce che i luoghi più sensibili come scuole e ospedali siano sgombrati entro 48 ore, mentre entro una settimana dovrà essere ripulita tutta la Capitale, incluso il posizionamento di altri trecento cassonetti. D’altra parte, in accordo con il ministero dell’Ambiente, Zingaretti dispone ...

M5S : Zingaretti è stato fattore K in tutte le emergenze rifiuti : Roma – “Sette anni in sette giorni. Sembra la parodia di un famoso film comico. Il mago Zingaretti non ha fatto nulla sui rifiuti per sette anni e ora vorrebbe recuperarli in sette giorni. Ha governato mentre in Campidoglio si alternavano giunte di colore diverso, da Alemanno a Marino e Tronca, fino alla nostra: e’ lui il fattore K di tutte le crisi dei rifiuti, la costante di un problema che non ha mai affrontato. Ora ...

Zingaretti : piano emergenza per Roma - ordinanza non è punitiva : Roma -“E’ un piano di emergenza che indica a tutti il compito che devono svolgere per ottenere questi risultati”. Cosi’ il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, definisce l’ordinanza firmata in mattinata per risolvere l’emergenza rifiuti in atto a Roma. Un documento che, tra le altre cose, impone ad Ama di coprire diverse azioni in tempi molto stretti. “Questa ordinanza ha come obiettivo assicurare ...