Torino-Sassuolo | streaming e tv | dove vedere la 1a giornata di Serie A

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 22 agosto 2019)e tv, 1aCi siamo, torna laA. Debuttano inA la compagine di Belotti e quella di Caputo, due bomber che si affrontano e si danno battaglia nella primadi campionato.ine in tv: eccovederla La partita sarà visibile su Sky Sport, canale 253 o 203. Nonostante sia di sabato sera non sono stati ancora definiti gli orari precisi di divisione tra Sky e DAZN. Questa volta toccherà a Sky. Ovviamente è possibile poter guardare la diretta anche su siti, ritenuti però illegali come Rojadirecta. Ma non solo, ci sono anche molte alternative: da TvTap per Android He’s goal, StopStream, Cricsports, Live3s e Sports Livesolo per citarne alcuni. Fiorentina-Napoli,e tv:la 1adiA Parma-Juventus, ...

27Giacomo : Juventus Inter Napoli Milan Lazio Atalanta Roma Torino Sampdoria Fiorentina Sassuolo Cagliari Parma Genoa Bologna… - MorroLuca1 : Juventus Inter Napoli Roma Atalanta Lazio Milan Fiorentina Bologna Torino Sampdoria Cagliari Genoa Sassuolo Parma… - gioargna : Classifica serie a 2019/2020 Juventus Napoli Inter Atalanta Roma Fiorentina Lazio Milan Torino Sampdoria Bologna… -