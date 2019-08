Tabellone femminile US Open 2019 | incroci e abbinamenti | Camila Giorgi pesca Maria

Volley femminile - Europei 2019 : il Tabellone e i possibili accoppiamenti dai gironi alla fase ad eliminazione diretta : Gli Europei 2019 di Volley femminile sono caratterizzati da una formula nuova rispetto al recente passato, per la prima volta nella storia parteciperanno infatti 24 Nazionali contro le consuete 16 e sono state divise in quattro gironi da sei formazioni ciascuna: le prime quattro classificate accederanno agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. Le favorite per il trionfo finale sono Serbia, Italia, Russia, Olanda e ...

US Open 2019 - il Tabellone femminile delle qualificazioni e le avversarie delle azzurre. Paolini ci prova : Oggi lunedì 19 agosto incominciano le qualificazioni degli US Open 2019, ultimo Slam della stagione di tennis che va in scena a New York (USA). Quattro italiane sono impegnate nei turni preliminari per cercare un posto nel main-draw del prestigioso torneo statunitense, come sempre è necessario vincere tre incontri per poter essere protagonisti nel tabellone principale della manifestazione. Diamo uno sguardo al tabellone delle nostri portacolori ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : il Tabellone dagli ottavi alla finale. Date - programma - orari e tv : Chiusa la fase a gironi dei Mondiali di Pallanuoto femminili in quel di Gwangju: si è andato a delineare dunque il tabellone che vedrà ora in scena prima gli ottavi di finale. Da regolamento ovviamente le prime classificate di ogni raggruppamento avranno un incontro in meno da giocare: partiranno direttamente dai quarti di finale. Sabato 20 luglio sarà dunque la volta degli ottavi con quattro match non del tutto entusiasmanti, visto che ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : il Tabellone e le possibili avversarie del Setterosa. Serve vincere il girone per evitare gli Usa : Mancano ormai meno di 48 ore al via: i Mondiali di Pallanuoto si svolgeranno a Gwangju, in Corea del Sud, dal 14 al 27 luglio. Il torneo femminile scatterà il domenica 14 per esaurirsi venerdì 26, nella prima fase il Setterosa è inserito nel girone D con Giappone, Cina ed Australia. Il regolamento del torneo è molto semplice: le sedici squadre sono state divise in quattro gironi all’italiana da quattro formazioni ciascuno, le prime ...

Wimbledon 2019 : i rischi di Serena Williams - l’avanzata silenziosa di Elina Svitolina - l’incertezza del Tabellone femminile : L’ottava giornata di Wimbledon, dedicata ai quarti di finale femminili, ha lasciato alle proprie spalle un quadro fatto di rischi, sorprese riuscite ed altre sfiorate, prime volte e una generale sensazione di incertezza. Delle favorite, il rischio più grande l’ha corso Serena Williams, in difficoltà come e più del match di secondo turno contro la slovena Kaja Juvan. La connazionale Alison Riske è riuscita a metterla in seria ...

Europei basket femminile 2019 - il Tabellone verso la finale : calendario - programma - date - orari e tv. Italia-Russia agli ottavi : L’Italia affronterà la Russia negli ottavi di finale degli Europei 2019 di basket femminile, le azzurre scenderanno in campo martedì 2 luglio per affrontare un avversario di primissimo piano e che sarà molto difficile da battere. Le azzurre saranno chiamate a compiere una vera e propria impresa in quel di Belgrado (Serbia) se vorranno proseguire la propria avventura nella rassegna continentale e giocare il quarto di finale contro la già ...

Tabellone semifinali Mondiali calcio femminile 2019 : date - programma - orari e tv : Si sono conclusi i quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile che si stanno disputando in Francia: le due semifinali saranno Inghilterra-Stati Uniti ed Olanda-Svezia. Le vincitrici giocheranno la finalissima domenica 7 luglio. Dal torneo iridato si qualificano per l’Europa dunque per le Olimpiadi Gran Bretagna (grazie all’Inghilterra), Olanda e Svezia. Di seguito gli accoppiamenti ed il programma completo con date, orari e ...

Wimbledon 2019 - analisi del Tabellone femminile : possibile ottavo di finale tra Angelique Kerber e Serena Williams : Analizzando il tabellone femminile del torneo di Wimbledon la prima considerazione da fare è che i teorici quarti di finale sarebbero questi: Asleigh Barty, numero 1 del seeding e del mondo, contro Angelique Kerber, numero 5; Kiki Bertens, numero 4, contro Petra Kvitova, numero 6; Elina Svitolina, numero 8, contro Karolina Pliskova, numero 3; Simona Halep, numero 7, contro Naomi Osaka, numero 2. Cominciamo dal possibile cammino dell’australiana ...

Wimbledon 2019 : sorteggiato il Tabellone femminile. Gatto-Monticone pesca Serena Williams - Yastremska per Giorgi. Primo quarto fortissimo : E’ stato appena sorteggiato il tabellone femminile del torneo di Wimbledon per l’edizione 2019, con tantissimi incontri potenzialmente interessanti su entrambi i lati: come vedremo, saranno due settimane (ammesso che arrivino ad essere tali) molto complicate per diverse grandi protagoniste. Partiamo dal capitolo italiane: a Giulia Gatto-Monticone, passata dalle qualificazioni, tocca una sfortuna terrificante, dal momento che ...

Wimbledon – Ecco il Tabellone femminile : tutte a caccia di Angelique Kerber : Svelato il tabellone femminile di Wimbledon 2019: tutte a caccia del titolo di Angelique Kerber. Ecco il main draw WTA dello Slam londinese Dopo Austrlalian Open e Roland Garros, giocati rispettivamente su cemento e terra rossa, è la volta di Wimbledon, im mitico Slam che chiude la stagione su erba. Tutto pronto per il grande torneo londinese che aprirà ufficialmente i battenti il primo luglio e si concluderà domenica 14 luglio. I prati ...