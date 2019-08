Stop al grande caldo | nel Week end pioggia e temporali su tutta la Penisola

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 22 agosto 2019) Roma - Nonostante la presenza di un campo di alta pressione che rimarrà ben disteso anche nei prossimi giorni lungo le latitudini centrali e meridionali europee, il tempo sull'Italia si mostrerà a tratti capriccioso ed instabile, conche a carattere locale potranno risultare anche di forte intensità. La causa va ricercata nella presenza di una saccatura in quota all'interno del campo di alta pressione, blanda ma in grado di innescare fenomeni a tratti intensi. Questa si posizionerà proprio all'altezza del Mediterraneo centrale e l'Italia e condizionerà il tempo non solo delle regioni settentrionali, ma anche di quelle centrali e poi meridionali tra giovedì e venerdì. METEO GIOVEDÌ. Nel corso delle prossime ore i rovesci e ipenalizzeranno parte del Piemonte, in particolar modo tra alte pianure e pedemontane, ...

