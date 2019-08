La Tua Canzone di Coez è il regalo al “sovversivo amore” per quando sarà finita audio e

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 22 agosto 2019) Dopo la prima frase de La Tuadiè inevitabile scomodare gli Afterhours riprendendo il concetto di "amore sovversivo" espresso nella storica e bellissima Dentro Marilyn. Niccolò Contessa, con questo brano in rotazione radiofonica dal 30 agosto, regala alla sua donna unaperla loro storia, una fotografia che mostra un mazzo di fiori abbandonato sul sedile posteriore di un'auto che ci porta in giro negli ultimi trent'anni della musica italiana. La Tuaè un brano contenuto nel disco È Sempre Bello (Carosello Records), e si distingue per essere unad'amore che prende le distanze dalla semplice ballad, trattandosi di un pop-rock spigoloso nel qualedice amare la sua donna è facile come odiare la polizia. L'abbellimento che il testo merita è dato dai powerchord e dal beat incalzante, che presentano il singolo come ...

