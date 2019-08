Fallout 76 | il raid è stato completato | ma un giocatore è stato ricompensato con un

Fallout 76 : il primo raid si è ufficialmente sbloccato : Il primo raid tanto atteso di Fallout 76 è ufficialmente disponibile. Il Vault 94 si è aperto, e potrete portare con voi amici o viandanti trovati per strada: il raid è infatti progettato per squadre a quattro giocatori di livello 50 o superiore.Per iniziare il raid, sintonizzate il vostro Pip-boy sulla trasmissione radio di emergenza del Vault 94. Riceverete un avviso che Vault 94 si è allagato e la posizione verrà visualizzata sul vostro HUD. ...

Fallout 76 : Bethesda svela nuovi dettagli sul raid del Vault 94 : Bethesda ha svelato nuovi dettagli sull'Incursione di Fallout 76 in arrivo con l'aggiornamento 12 in arrivo martedì 20 agosto.L'attività si svolgerà nel Vault 94, abitato in passato da una comunità di utopisti che ricevettero il compito di riportare la Terra alla sua fertilità originaria dopo la Grande Guerra. Sebbene i suoi abitanti non ci siano più, il Vault 94 ancora esiste, ma ora è in pericolo e spetterà ai combattenti appalachiani ...

Il futuro di Fallout 76 è roseo : nuovo Raid e mappa Battle Royale tra le novità in uscita : Fin dal suo debutto sul mercato, Fallout 76 si è contraddistinto per essere un videogioco assai controverso. Se da una parte vivere un'esperienza ruolistica in multiplayer nell'universo post nucleare creato da Bethesda Softworks era assai allettante, dall'altra bug, problemi assortiti e pochezza di contenuti validi hanno minato un progetto forse nato sotto una cattiva stella. Il team di sviluppo non si è comunque lasciato scoraggiare, e ...