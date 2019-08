Attacchi ad Huffpost e Repubblica manipolati da Gentiloni

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 23 agosto 2019) In un audio nella sua scuola di politica l’ex premier Matteo Renzi attaccaed“colpevoli” di aver riportato quello che lui definisce uno spin di Paolo. E dice: “Con uno spin può saltare tutto, non è detto che il Pd arrivi tutto insieme alle elezioni...”.Le considerazioni nella sua scuola di politica precedono l’arrivo della delegazione Cinque stelle al Colle e sono successive, naturalmente, alla consultazione avuta da Mattarella con il Pd. “Due giornalisti, Goffredo De Marchis di Repubbllica e Alessandro de Angelis, di Huffington post, hanno riportato uno spin, proveniente dal Nazareno, ma in realtà di Paolo- argomenta Matteo Renzi-. La parte dei cinque stelle contraria alla trattativa, Di Battista, Paragone, allora ha detto Zingaretti è Giuda. E quindi i cinque stelle hanno ...