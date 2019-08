Zingaretti | Non credo che la soluzione possa essere un governo di transizione che

Crisi di governo - Renzi : “Pd ha posizione chiara - Zingaretti avrà mandato forte. Per me voto resta atto che non fa bene all’Italia” : “Mi pare che il Pd abbia una posizione molto chiara sul governo di legislatura. Credo che Zingaretti riceverà un mandato forte“. Torna a parlare Matteo Renzi, a poche ore prima della direzione del Partito Democratico e all’indomani del suo intervento in Senato. L’assise delle ore 11 al Nazareno sancirà la linea dem da portare avanti al cospetto di Sergio Mattarella in occasione delle consultazioni, che inizieranno oggi ...

**Governo : Zingaretti - ‘no papocchi - Pd non ha paura di elezioni’** : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Non vogliamo soluzioni di piccolo cabotaggio, nessuno ha paura delle elezioni. Siamo sereni. Se poi ci saranno le condizioni per un governo nuovo, faremo la nostra parte”. Lo dice Nicola Zingaretti a Speciale Tg1. L'articolo **Governo: Zingaretti, ‘no papocchi, Pd non ha paura di elezioni’** sembra essere il primo su Meteo Web.

Zingaretti chiude a Conte - ma non alla trattativa del Pd con il M5s : «Serve discontinuità» : «discontinuità»: è quella che il segretario del Pd Nicola Zingaretti proporrà domani alla Direzione del partito, come condizione per intraprendere una trattativa con...

Governo - Zingaretti : “Condivido Conte ma non basta autoassoluzione per una fase nuova”. Renzi : “Non farò parte del governo” : Il confronto fra il Pd e il M5s “può partire” secondo il capogruppo (Renziano) in Senato, Andrea Marcucci. “Ma qualsiasi fase nuova non può prescindere dal riconoscimento degli errori”, si affretta a specificare Nicola Zingaretti dal Nazareno, secondo cui le parole di Conte “sono condivisibili, ma c’è il rischio di un’autoassoluzione“. Parole “mediate” da Matteo Renzi, che dai banchi ...

Zingaretti allontana il Conte bis : "Non si autoassolva. Dov'era in questi 15 mesi?" : “Tutto quanto detto sul ministro Salvini questo pomeriggio dal presidente Conte non può che essere condiviso. Ma attenzione anche ai rischi di autoassoluzione. In questi 15 mesi è stato il presidente del Consiglio, anche del ministro Salvini, e se tante cose denunciate sono vere perché ha atteso la sfiducia per denunciarle?”. Così in una nota il segretario del Pd Nicola Zingaretti.“All’elenco ...

Nicola Zingaretti; "Non ci sarà nessun governo M5s-Pd. Se si arriva alla crisi bisogna tornare a votare" : "Smentisco l'ipotesi di governi Pd-Cinque stelle". Nicola Zingaretti, al termine dell'incontro alla Camera con il presidente Roberto Fico, ha chiarito che "nel caso si arrivasse a una crisi di governo la nostra posizione era, è e rimarrà sempre la stessa. La via maestra è quella di ridare la parola

Crisi di governo - Di Maio : “Salvini ha aperto la crisi in spiaggia. È disperato - parla solo di M5S”. Renzi : “Votiamo contro Conte”. Zingaretti Non si fida : Il vicepremier all’assemblea dei parlamentari grillini: «Fiducia nel premier. Nuova maggioranza? Ci affidiamo a Mattarella»

Governo : Zingaretti frena su trattativa - reunion Lega-M5S non esclusa/Adnkronos : Roma, 19 ago. (Adnkronos) (di Mara Montanari) – Da quando Nicola Zingaretti è segretario del Pd, lo schema del ‘un passo alla volta’ è diventato familiare a chi segue le vicende dem. E anche stavolta, Zingaretti sembra non tradire la consuetudine e mentre fonti parlamentari renziane parlano di trattative avanzate con i 5 Stelle, fanno già i nomi di possibili ministri e ragionano sull’identikit del futuro premier, ...

Crisi - dopo Zingaretti anche Bettini apre al “governo politico di legislatura” : “Serve accordo Pd-M5s. Il premier? Non tecnico” : Sì a “un governo politico di legislatura” basato su una “profonda riflessione politica”. No a “un governo istituzionale” che sarebbe “un tragico errore”. E, soprattutto, sì al dialogo con i Cinque Stelle, “un tentativo difficilissimo ma dobbiamo provarci” dove la condizione sia “una scelta europeista netta”, perché “il M5s è composito, fluttuante, contiene istanze ...

Zingaretti : «Pd sia unito - non credibile l'ipotesi di un governo per fare la manovra» : Nel momento di massima divisione interna al Pd, Nicola Zingaretti lancia un appello ai renziani. «Non è credibile l'ipotesi di un governo per fare la manovra economica e portare poi...

Nuovo governo - Zingaretti tratta. E Renzi avverte : se non si fa è colpa sua : Voci di un contatto (smentite dal Nazareno) tra il segretario e RenziIl governatore fa appello all’unità «di fronte ai pericoli della democrazia»I paletti del senatore: se il governo salta la responsabilità sarà di Nicola