World of Warcraft Classic | facciamo un tuffo nel passato assieme ai membri del team

World of Warcraft Classic : il server Herod è già ampiamente sovraffollato nonostante il gioco non sia ancora uscito : Herod, uno dei server di World of Warcraft Classic, è un server PvP in cui attualmente moltissimi giocatori hanno prenotato il nome del proprio personaggio. Pertanto il community manager di Blizzard, Randy "Kaivax" Jordan, ha scritto un post sul forum in cui viene consigliato di prenotare i nomi su un altro server in modo da non incappare in lunghissime code una volta che il gioco sarà disponibile.Per aiutare a migliorare il problema, Blizzard ...

World of Warcraft : Classic - intervista : Non riusciamo ancora a credere che stia succedendo davvero. World of Warcraft Classic! Blizzard sta per lanciare nuovamente WoW nell'esatta forma in cui si presentava quando è uscito per la prima volta (non chiedeteci le date altrimenti ci deprimiamo. Sono passati così tanti anni...). Comunque eccoci qui, ad un mese dal grande evento. Un mese ci separa dalla possibilità di rigiocare WoW dal principio. Sarà un esperimento riuscito? Avremo davvero ...

World of Warcraft : Classic - al via la prenotazione dei nomi : Blizzard ha dato il via alla prenotazione dei nomi per World of Warcraft: Classic. I server non apriranno le porte fino alla fine del mese, ma gli abbonati possono ora installare il client e creare fino a tre personaggi per account prima del lancio.Una volta scelto il nome dovrete scegliere anche in quale reame iniziare a giocare: Blizzard però dichiara che ci sono alcune cose da tenere a mente.Per ulteriori informazioni riguardanti l'accesso e ...

Titan : Blizzard spiega cos'è andato storto con il "seguito" di World of Warcraft : Titan doveva essere una sorta seguito di World of Warcraft, un nuovo MMO next gen che però è stato in seguito cancellato da Blizzard a causa di alcune valutazioni sbagliate riguardo il progetto.Come riporta VG247, l'ex boss di Blizzard Mike Morhaime ha spiegato cos'è andato storto, durante una recente intervista:"Abbiamo provato a non diffondere alcun dettaglio sul gioco ma con Titan abbiamo fatto uno strappo alla regola. Questo perché volevamo ...