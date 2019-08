Tre scenari possibili dopo le dimissioni di Giuseppe Conte 

YouTrend - lo scenario con il centrodestra unito : "Salvini - Meloni e Berlusconi avrebbero la maggioranza" : A ridosso della mozione di sfiducia in Senato su Giuseppe Conte, Youtrend presenta lo scenario di un voto politico con il centrodestra unito. Se la Lega di Matteo Salvini, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e Forza Italia di Silvio Berlusconi si presentasse assieme alle urne, "otterrebbe una larghi

Governo ultime notizie : crisi in Senato - ecco i Tre scenari probabili : Governo ultime notizie: crisi in Senato, ecco i tre scenari probabili Governo ultime notizie – L’epilogo della crisi di Governo scoppiata dopo il voto sulla Tav che ha sancito la spaccatura tra Lega e MoVimento 5 Stelle è completamente incerto. L’attenzione è spostata al Senato. “Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, – si legge nella comunicazione ufficiale – martedì 20 agosto alle ore 15, sarà al Senato ...

Crisi di governo - Tre scenari possibili dopo la "mezza retromarcia" di Salvini : Il leader della Lega starebbe lanciando segnali agli ex alleati. Maroni, vecchia volpe della politica, "si aspetta sorprese"...

Giuseppe Conte - impensabile scenario. Lo sfiduciano? Pronte Tre poltronissime : altro che addio alla politica : Ogni carta è sul tavolo. Giuseppe Conte non si dimette e rilancia: showdown il 20 luglio, vuole arrivare alla conta in aula per capire chi avrà il coraggio di sfiduciarlo, e soprattutto quanti saranno. L'"avvocato del popolo" e "premier insignificante", come l'ha battezzato martedì Matteo Renzi, pun

Tre scenari e un azzardo che l’Italia non dovrebbe correre : La crisi italiana può essere classificata in vari modi a seconda dei parametri di valutazione che sono davvero molti. Una volta fatte le classificazioni bisogna scegliere quale crisi sia la più pericolosa e individuare i possibili rimedi. È chiaro che le classificazioni e i gradi di rischio divergeranno a seconda dei valutatori, ma credo che rendere chiari i criteri sia già un contributo. I criteri sono di tipo ...

Che succede in caso di elezioni anticipate : Tre scenari - domina Salvini. M5S sotto il PD : Sua che il centrodestra si presenti unito, sia da solo, sia con Fratelli d'Italia per la Lega di Salvini - stando agli ultimi sondaggi - si tratterebbe di un trionfo. Il PD secondo partito, mentre il Movimento 5 Stelle potrebbe scendere sotto il 18 per cento.Continua a leggere

Salvini vince in tutti i casi. La Lega parte favorita in Tre scenari in caso di elezioni anticipate : Comunque vada, in tutte le ipotesi sarà la Lega a essere premiata da un eventuale ritorno alle urne. Nell’ipotesi di elezioni anticipate, sono tre le diverse possibili ripartizioni dei seggi della Camera e del Senato, così come elaborate sui dati dell’ultima Supermedia di AGI/YouTrend dello scorso 1 agosto, che indicano la Lega al 36,8%; il Pd al 21,7%; M5s al 17,6%; Forza Italia al 7,3%; Fratelli d’Italia al ...

Elezioni anticipate? Le Tre date possibili per votare in autunno Gli scenari in 1 minuto : video : Crisi di governo alle porte: le date e le scadenza della politica legate alle fibrillazioni della maggioranza

Giuseppe Conte si gioca tutto sulle mozioni-Tav - scenario esTremo : al Quirinale per dimettersi stasera? : Oggi, a breve, il voto sulle mozioni Tav. Compresa la folle mozione grillina contro l'alta velocità: il governo che vota contro se stesso. Dovrebbe filare tutto liscio, dovrebbe. Il Pd renziano infatti non vuole uscire dall'aula, così come non dovrebbero uscire dall'aula né Forza Italia né Fratelli

SCENARIO/ Quirinale - mercati e Usa - i Tre dubbi di Salvini : Per la prima volta Salvini ha detto esplicitamente che i suoi parlamentari gli chiedono di tornare a votare. Ma tre elementi lo frenano

Dalla crisi alle urne. Quando si poTrebbe andare al voto (scenario eventuale) : I passaggi e tutti gli step che, dal giorno della crisi di governo con le dimissioni formali del presidente del Consiglio, portano fino a nuove elezioni politiche sono disciplinati Dalla Costituzione, da leggi ordinarie e Dalla prassi istituzionale ormai consolidata. Partendo da un punto fermo: il tempo minimo che deve intercorrere necessariamente dal giorno della crisi di governo alle nuove elezioni è di 45 giorni (quello massimo è di ...

