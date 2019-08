Tommaso Cerno | Una sesta stella per creare un big bang democratico

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 21 agosto 2019) “Serve unaperun big”. Usa questi termini il senatore Pdper parlare dei prossimi step della crisi di governo. All’Adnkronos il parlamentare dem, che alla vigilia della crisi di governo aveva preso le distanze dal suo partito votando con i 5 Stelle il No alla Tav, dice: “Molti fra ieri e oggi mi hanno chiesto: che cos’è un governo rock? Qualcosa di inedito, nuovo, spiazzante da proporre al Paese. Un governo non a tutti i costi. Un governo che non sia il Pd che ritorna. Ma piuttosto la sinistra che fa un passo avanti. O si fa così o è meglio votare subito. Parola di chi non ha paura del voto. Ma - cari Salvini - neanche del non voto”.

