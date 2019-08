Padova | studente di conservatorio 23enne vittima dell’eroina | sarebbe stata la prima volta

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 21 agosto 2019) “Ha avuto sempre paura degli aghi”. Andrea, il fratello di Federico Bertollo non ha dubbi sul fatto che ilnon avesse mai provato l’eroinadi lunedì pomeriggio, quando è morto per overdose. Ad iniettargli la drogastato lo spacciatore che gliel’aveva procurata, I. S., un restauratore di 49 anni che già in passato aveva avuto problemi con la giustizia. Il pusher è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre è sospettato di aver favorito il decesso del giovane: ora è detenuto nel carcere di, dopo che anche il referto dell’ospedale ha confermato la causa della scomparsa del ragazzo. A quanto pare I. S., che ha ricevuto laa casa sua, potrebbe aver esagerato con la dose iniettata nelle vene del suo cliente. Un tragico incidente a 14 anni Il Corriere della Sera rivela alcuni particolari sulla storia di Federico Bertollo, ...

