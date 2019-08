Mattarella chiede governo di legislatura E ai partiti sollecita | fare presto

Cosa chiederà ai partiti Sergio Mattarella : Con le comunicazioni di Giuseppe Conte all'aula del Senato entrerà nel vivo la crisi, aperta ai primi di agosto sul piano politico ma non ancora sul piano istituzionale. Sergio Mattarella rientrerà al Quirinale tra stasera e domattina presto, dopo aver tenuto discreti contatti informali in questi giorni, e seguirà il dibattito del Senato dal suo studio, pronto a ricevere il premier se questi dovesse in qualunque momento chiedere di salire al ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Agosto : Il segretario - sempre più solo nella richiesta di votare a ottobre - apre a un nuovo governo di legislatura “se lo chiede Mattarella” : Psicodramma Golpe renziano nel Pd. Zingaretti resiste, ma “teme” Mattarella Scissione – L’ex premier, pur di evitare le elezioni, schiera i gruppi parlamentari contro il segretario di Marco Palombi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Transennate le piazze. “Forza Italia, il rinnovamento del partito. Gli azzurri studiano la mobilitazione di FerrAgosto” (il Giornale, 6.8). In una cabina dei Bagni Silvio. Transennate le ...

Crisi di governo - la linea di Zingaretti : “Voto subito e senza primarie. No a tecnici e Conte bis - anche se ce lo chiede Mattarella” : No alle primarie, sì a Zingaretti capo politico e candidato premier. “Alleati permettendo” però, altrimenti c’è la carta Gentiloni “oppure una donna”. Tutto, ma sicuramente “no al governo tecnico” o a un Conte bis, “anche se lo chiede Mattarella” perché “ci logorerebbe”. Il day-after della Crisi di governo sul fronte Pd è un susseguirsi di riunioni e telefonate. Il segretario ha ...

Sicurezza bis - Mattarella chiede modifiche : «Sanzioni irragionevoli e resta obbligo di soccorso in mare» : I dubbi del Colle riguardano le nuove norme in materia di ordine pubblico e dei salvataggi in mare. La missiva del Quirinale rimette «alla valutazione del Parlamento e del Governo l'individuazione dei modi e dei tempi di un intervento normativo sulla disciplina in questione»

Mattarella chiede modifiche al decreto Sicurezza bis : «Sanzioni irragionevoli E resta l’obbligo del soccorso in mare» : Il contestato provvedimento diventa legge dello Stato ma il Quirinale invia una lettera ai presidenti delle Camere e al premier

Decreto Sicurezza : Mattarella promulga la legge - ma chiede modifiche per 2 criticità : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del Decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 recante "Disposizioni urgenti in materia di ordine e Sicurezza pubblica", ed ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetti Alberti Casellati, della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. "Va anche ...

Renzi chiede sfiducia a Salvini. Zingaretti - così lo aiutiamo. Il Pd pensa anche a dopo Mattarella : La possibile crisi di governo riapre la discussione nel Pd, i Renziani partono alla carica chiedendo che venga presentata subito una mozione di sfiducia contro Matteo Salvini, ma il segretario Nicola Zingaretti frena, durante una riunione con il capogruppo alla Camera Graziano Delrio e con la vice-presidente del gruppo al Senato Simona Malpezzi. Il leader Pd è convinto che la mossa possa favorire la ricomposizione di una maggioranza ormai a un ...

Csm - anche Unicost chiede le dimissioni di Fuzio : “Scelte non rimandabili”. Il pg chiede un incontro a Mattarella : Il procuratore generale della Cassazione deve dimettersi. Dopo l’Associazione nazionale magistrati, anche Unità per la Costituzione chiede le dimissioni di Riccardo Fuzio. Una richiesta significativa visto che proviene dalla stessa corrente in cui milita il Pg. Unicost, tra l’altro, è anche la corrente di Luca Palamara, il pm sotto inchiesta per corruzione al centro dello scandalo che ha travolto il Consiglio superiore della ...