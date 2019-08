L' ex moglie di Eros Ramazzotti frequenta Charley Vezza | parola di Massimo

Eros Ramazzotti sui social difende l’ex moglie Marica Pellegrinelli : Quando è arrivata la notizia della fine del matrimonio tra Eros Ramazzoti e Marica Pellegrinelli nessuno se lo aspettava. Una notizia che ha fatto scatenare gli haters ricoprendo di insulti la Pellegrinelli. Con un video su “Instagram” Eros Ramazzotti ha deciso di metterci la faccia in difesa della madre dei suoi figli: «Non è un’arrampicatrice, è una mamma bravissima». Pochi giorni fa Alberto Dandolo, su Dagospia, ha lanciato una vera e ...

