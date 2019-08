Lazio | Vavro si presenta | le caratteristiche | gli idoli e un retroscena sul suo arrivo

Lazio - ufficiale l’acquisto di Vavro dal Copenaghen : ecco le cifre : Nuovo acquisto per la Lazio. I biancocelesti hanno ufficializzato infatti l’affare con il Copenaghen per il difensore slovacco Denis Vavro. “La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Denis Vavro, proveniente dal club FC Copenhagen. La cessione definitiva prevede un corrispettivo di Euro 10.500.000,00 pagabili […] L'articolo Lazio, ufficiale ...

Lazio - arriva l’ufficialità : Vavro è un nuovo calciatore biancoceleste : Adesso è anche ufficiale: la Lazio comunica “di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Denis Vavro“. Il difensore centrale slovacco, prelevato dal Copenaghen, ha sottoscritto un contratto quinquennale.L'articolo Lazio, arriva l’ufficialità: Vavro è un nuovo calciatore biancoceleste sembra essere il primo su CalcioWeb.

Lazio : arriva Vavro : Il difensore 23enne ormai ex Copenaghen arriva a Roma per 12 milioni e ricoprirà la posizione di centrale di destra, togliendo il posto da titolare a Stefan Radu, uno dei senatori della squadra di Claudio Lotito. Il 23enne slovacco, acquistato mercoledì sera per un cifra tra gli 11 e i 12 milioni con bonus al Copenaghen, si è accordato col club biancoceleste con un quinquennale da 1,5 milioni a stagione, bonus compresi. Vavro è stato subito ...

Calciomercato Lazio - è fatta per l’arrivo di Vavro : in programma domani le visite mediche : Il club biancoceleste ha chiuso per il difensore del Copenaghen, che domani arriverà in Italia per sostenere le visite mediche Nuovo arrivo in casa Lazio, si tratta di Denis Vavro. Il difensore slovacco domani arriverà in Italia per sostenere le visite mediche, dopo che il club biancoceleste ha trovato l’accordo con il Copenaghen. Dieci milioni più uno e mezzo di bonus la proposta accettata dai danesi, che hanno dato il via libera al ...

Calciomercato Lazio - Vavro in chiusura : 12 milioni al Copenhagen : L’operazione per portare il difensore slovacco classe 1996 Denis Vavro è chiusa: al Copenhagen 12 milioni bonus compresi.“powered by Goal”In attesa di ufficializzare l’arrivo di Manuel Lazzari, la Lazio manda a segno un altro colpo. È infattichiusa l’operazione per portare in biancoceleste Denis Vavro, un rinforzo per la difesa.Il classe 1996 di nazionalità slovacca arriverà per 10.5 milioni di euro più 1.5 bonus, per un ...