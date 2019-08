Kate Middleton - splende con l’abito di chiffon. E appare più serena lontano da Meghan : Su una cosa non si discute: Kate Middleton è un’icona di stile. I suoi look sono stati ripresi e copiati dalle ragazze di tutto il mondo, e quello indossato a Kingston non fa differenza. Kate Middleton è apparsa stupenda all’evento organizzato dalla Royal Photographic Society a Warren Park, Kingston, come rappresentante della casa reale. La Duchessa di Cambridge ha indossato un favoloso abito con una fantasia di piume sulle tonalità del ...

Quando Meghan teneva in mano una cover di Kate Middleton (e non la conosceva ancora) : Kate e Meghan, che intesa a WimbledonKate e Meghan, che intesa a WimbledonKate e Meghan, che intesa a WimbledonKate e Meghan, che intesa a WimbledonKate e Meghan, che intesa a WimbledonKate e Meghan, che intesa a WimbledonKate e Meghan, che intesa a WimbledonKate e Meghan, che intesa a WimbledonKate e Meghan, che intesa a WimbledonKate e Meghan, che intesa a WimbledonLa prima foto di Meghan Markle e Kate Middleton è stata scattata molto prima ...

Kate Middleton - il soprannome che le ha dato William (e fa infuriare tutti) : Il soprannome che William ha dato a Kate Middleton fa infuriare gli inglesi, sempre pronti a difendere la duchessa di Cambridge. La coppia reale è tornata da poco dalle vacanze ai Caraibi per partecipare alla King’s Cup. La regata di beneficenza però non ha portato molta fortuna a Kate e William: non solo ha alimentato alcune polemiche, ma ha anche causato forti tensioni fra i coniugi. Il secondogenito di Diana e la Middleton infatti hanno ...

All'università ora si studia l’outfit di Meghan Markle e Kate Middleton : L'università di Glasgow istituisce un corso per studiare gli outfit della famiglia reale, dai Tudors ai Windsor, senza dimenticare Meghan Markle e Kate Middleton. La famiglia reale inglese, storicamente, è sempre stata molto potente sia in Europa che nel mondo, attenti all’uso della politica, della moda e dello stile. Come se fossero una sorta di influencer ante-litteram. E ora lo stile della famiglia reale di ieri, oggi e domani, ...

Meghan Markle e Kate Middleton - il sondaggio : ecco chi è la preferita dai sudditi : Il dualismo, vero o presunto, tra Kate Middleton e Meghan Markle continua ad alimentare il gossip intorno alla famiglia reale britannica. Un recente sondaggio, però, ha permesso di stabilire...

Kate Middleton e Meghan Markle - troppa tensione tra le cognate : la Regina sceglie sistemazioni separate al castello di Balmoral : Nemmeno un castello è abbastanza grande per tenere a distanza Kate Middleton e Meghan Markle. O almeno, è quello che insinuano i tabloid inglesi, che soffiano sul fuoco della rivalità tra le mogli dei principi William e Harry: per le tradizionali vacanze estive a Balmoral le due famiglie avrebbero due sistemazioni diverse, una al castello e l’altra in un cottage nel parco. Gli inglesi avevano già sollevato un sopracciglio per le vacanze della ...

Kate Middleton furiosa con William dopo la regata : Sorridente in pubblico, ma decisamente “tosta” in privato. Secondo alcune indiscrezioni Kate Middleton si sarebbe infuriata con William dopo aver perso la regata di beneficienza. I duchi di Cambridge la scorsa settimana hanno preso parte alla King’s Cup insieme ad altri volti famosi. Marito e moglie sono stati costretti ad abbandonare prima l’isola di Mustique, nei Caraibi, dove stavano trascorrendo le vacanze, per ...

Kate Middleton arriva ultima a gara benefica e litiga con William : Vita da reali: la duchessa di Cambridge Kate Middleton si sarebbe resa protagonista di un litigio con il principe William in quanto quest'ultimo ha conquistato l'ultima posizione nel corso di una competizione benefica per barche. Almeno stando a quanto riferisce all'Express l'esperta di cronache di palazzo, Juliet Rieden.Il figlio maggiore di Lady Diana era a bordo della barca della Child Bereavement UK, un'associazione impegnata del dare ...

Kate Middleton furiosa con il principe William : Stando alle voci che giungono dal Regno Unito, Kate Middleton sarebbe furiosa con suo marito William per aver aver vinto il cucchiaio di legno, il premio del perdente. Kate Middleton e il principe William avrebbero avuto una forte litigata al termine della regata di beneficenza da loro organizzata che si è tenuta la settimana scorsa. Come riportato da Express.co.uk a rivelarlo è stata Juliet Rieden, uno dei massimi esperti sui ...

Nuove tensioni fra Meghan Markle e Kate Middleton? Al castello di Balmoral non dormiranno sotto lo stesso tetto : Non c'è pace per il rapporto conflittuale fra Meghan Markle e Kate Middleton, le due duchesse durante il soggiorno al castello di famiglia in Scozia, non dormirebbero neanche sotto lo stesso tetto. C’è aria di vacanza per la famiglia reale inglese. Presto ci sarà una vera e propria family reunion nel castello scozzese di Balmoral, molto amato della Regina e con una tradizione lunga quasi due secoli. Nella tenuta acquistata nel 1852 ...

Meghan Markle - la Regina si dimentica di lei e premia Kate Middleton : La presunta rivalità tra Meghan Markle e Kate Middleton assume contorni sempre più intriganti. Stavolta, il pomo della discordia potrebbe essere nientemeno che un’onorificenza. Da molti anni, le donne della famiglia reale hanno assunto nel corso del tempo titoli militari di grande rilievo e hanno presenziato ad importanti eventi per i quali hanno ottenuto il patronaggio. Kate Middleton, per esempio, è dal 2015 comandante aerea onoraria dei ...

Meghan Markle vittima dell'invidia della cognata Kate Middleton : ecco il motivo : Meghan Markle sarebbe vittima dell'invidia di Kate Middleton. Più volte si è parlato del rapporto delle due cognate, pare che tra le due non scorra buon sangue ma i motivi non sono...

L'indiscrezione : Kate Middleton è gelosa di Meghan Markle : Nuovo capitolo nella presunta faida di palazzo all'interno della famiglia reale inglese tra Kate e Meghan: pare che la duchessa di Cambridge sia gelosa della duchessa del Sussex per una sua particolare dote. Nonostante la famiglia reale inglese non perda occasione per smentire le presunte rivalità tra Meghan Markle e Kate Middleton, le voci di palazzo parlano di una convivenza tutt'altro che pacifica tra le due consorti dei ...

Kate Middleton gelosa di Meghan Markle : cos’ha in più di lei : Kate e Meghan sembrano proprio non andare d’accordo. Ormai tutti si schierano da una parte dell’una o dell’altra dando vita a una faida non solo tra le due reali, ma anche tra i rispettivi sostenitori. Insomma, lo sguardo è sempre puntato sulle donne più chiacchierate d’Europa per cogliere eventuali segni di rottura o di distensione. Vederle vicine sorridenti fa tirare un sospiro di sollievo ai sudditi del Regno Unito, che preferiscono un clima ...