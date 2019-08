Crisi di governo | Conte processa Salvini e lascia | il Colle | ' Soluzione rapida'

Crisi di governo - M5s : "Siamo un monolite - uniti intorno a Di Maio" | Renzi : "Governo giallorosso? Senza di me" : Prima giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Conte. I pentastellati fanno quadrato intorno al loro leader, attesa la direzione del Pd. Intanto Renzi rassicura: "Non ho ambizioni a poltrone"

Nuovo governo - cosa succede ora : il calendario della Crisi : La crisi di governo è ufficiale: il premier Conte si è dimesso al Colle, rimettendo il mandato nelle mani di Sergio...

Crisi di governo - governo politico o voto : da oggi al Colle consultazioni lampo : Una cerimonia degli addii, che è una rissa. Se Salvini avesse avuto tra le mani il crocifisso di legno - quello con cui si è fatto immortalare prima di entrare nell?aula del...

Crisi di governo - la sintesi è fallita. C?è una sola strada - l?interesse del Paese - di Virman Cusenza : Sarebbe ingiusto liquidare il vero volto del governo appena caduto, concentrandosi solo sui dioscuri sconfitti. Ieri nell?aula del Senato è uscito di scena un protagonista sottovalutato....

Crisi di Governo - il giorno dello scontro Salvini-Conte : dalle accuse alle dimissioni. Video-blob : Quella del 20 agosto è stata una giornata lunga, carica di tensioni, arrivata al termine di una delle Crisi più folli della storia repubblicana. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha rassegnato le dimissioni in serata, recandosi al Quirinale al termine del suo discorso al Senato. Un discorso, quello di replica, che non ha mancato di sottolineare ulteriormente le distanze con la Lega di Matteo Salvini, accusato a più riprese di essere il ...

Crisi di governo - Renzi : “Pd ha posizione chiara - Zingaretti avrà mandato forte. Per me voto resta atto che non fa bene all’Italia” : “Mi pare che il Pd abbia una posizione molto chiara sul governo di legislatura. Credo che Zingaretti riceverà un mandato forte“. Torna a parlare Matteo Renzi, a poche ore prima della direzione del Partito Democratico e all’indomani del suo intervento in Senato. L’assise delle ore 11 al Nazareno sancirà la linea dem da portare avanti al cospetto di Sergio Mattarella in occasione delle consultazioni, che inizieranno oggi ...

Bari - la Crisi di governo come una partita : tra gli studenti-tifosi divisi tra governo politico e governo tecnico : Gli organizzatori: "Lo avevamo già fatto nel 2016 per il referendum costituzionale, partimmo in pochi diventammo 300". Tra i ragazzi anche alcuni turisti di passaggio in città

Governo politico o voto : la Crisi va di fretta - "solo una settimana" per la trattativa Pd-M5s : Dopo la giornata campale di ieri e le dimissioni di Giuseppe Conte, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella pare...

Crisi di governo - oggi le consultazioni<br> al Quirinale dalle ore 16 : Giuseppe Conte si è recato questa sera al Quirinale per ufficializzare le proprie dimissioni da Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha potuto far altro che accogliere le dimissioni e invitare l'esecutivo gialloverde a "curare il disbrigo degli affari correnti".Le consultazioni avranno inizio subito e avranno una durata limitata. Si parte alle 16.00 di domani, mercoledì 21 agosto, seguendo il ...

Governo - Bonafede : “Salvini mente agli italiani - è responsabile della Crisi” : “E’ evidente ce qui c’è qualcuno che sta mentendo agli italiani e quel qualcuno è Salvini. La crisi porta la firma della Lega, Salvini ha detto che voleva staccare la spina prima a Conte, poi al M5S e poi in un comizio. Abbiamo una persona che sfiducia il Governo ma continua a rimanerci dentro, tenendosi tutte le poltrone”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ai cronisti al Senato. L'articolo ...

Crisi di governo - dalla Whirlpool all'ex Ilva : 31mila lavoratori appesi a un filo : Il governo aveva approvato un decreto per garantire la continuità produttiva in alcune fabbriche ma il provvedimento non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Crisi di Governo - Conte si dimette e sferza il ministro dell'Interno : consultazioni : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato, nel corso del lungo discorso (durato 48 minuti) al Senato, di voler rassegnare le sue dimissioni. E nel corso del suo intervento ha riservato attacchi non proprio morbidi al suo collega, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, attacchi più volte interrotti dalle urla di diversi senatori. La presidente del ramo parlamentare Casellati ha dovuto spesso calmare le acque in aula. Un ...