Conte fa lo shampoo a Salvini | che replica in modo desolante Ma Di Maio fa pure peggio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Dopo appena 14 mesi di governo giallo-verde ieri il Presidente del Consiglio Giuseppeha certificato il fallimento politico della Lega e dei 5stelle. Il premierha vestito i panni del Professore e ha fatto unoaccademico a Matteo. Una vera e propria umiliazione pubblica., senza tante remore, ha ricordato atutti i suoi limiti e tutti i suoi gravi errori istituzionali e politici. Lo spettacolo era completamente nuovo. Mai si era visto un ministro dell’Interno e vicepremier subire platealmente una lezione di diritto, di bon ton istituzionale, di comportamento etico-morale, di comportamento religioso e di lealtà. Insomma,ha detto atutto quello che da mesi noi democratici diciamo e che i 5stelle e lo stesso premier in questi mesi hanno finto di non vedere. Ieri per la prima parte del discorso disembrava di assistere a ...

anodo59 : @CorradoOcone Il colpo da maestro è stato del presidente Conte. Forse ancora non ti sei reso conto caro il mio sacc… - giornalemionews : Conte fa barba, capelli e shampoo…a capitan gradasso - salieri_andrea : RT @GiuseppePiscopo: Signora mia, dove finiremo, Conte che fa lo shampoo a Salveenee!?! #maratonamentana -