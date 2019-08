Salvini attacca Conte | se a me preferiva il Pd poteva dirlo

Salvini subisce Conte - poi attacca : «Inciucio con Pd da mesi». Bufera sul bacio al crocifisso : «Rifarei tutto quello che ho fatto. Continuo a pensare che si debba andare al voto». Matteo Salvini tira dritto, cominciando così il suo intervento nell'Aula del Senato, nel...

"Conte? Un pericoloso ipocrita" : dopo Salvini - Saviano attacca anche il premier : “Un pericoloso ipocrita, così dovrebbe essere definito Conte, che viene osannato oggi quasi fosse un padre della patria”. Roberto Saviano commenta così il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Senato. dopo aver più volte accusato Matteo Salvini, questa volta si rivolge al premier prossimo alle dimissioni: “Presidente, il #MinistrodellaMalaVita Salvini sedeva al suo fianco e Lei non ha ...

Crisi di governo - Conte si dimette (e attacca Salvini)

Conte si dimette e attacca : “Questo governo si arresta qui” “per colpa di Salvini” : Matteo Salvini ha fatto cadere il governo “perseguendo interessi personali” e per la sua “mancanza di sensibilità istituzionale e cultura

Crisi governo - Renzi : “Al tavolo con Di Maio? Per fortuna toccherà a Zingaretti. Nessuno di noi chiederà poltrone”. E attacca Salvini : “Sedermi al tavolo con Di Maio? Se Dio vuole, spetta a Zingaretti. Quando Di Maio dice ‘mai al tavolo con Renzi’, io sono perfettamente d’accordo con lui. Se il tavolo ci sarà, lo faranno Di Maio e Zingaretti. Per me la priorità è evitare l’aumento dell’Iva“. Sono le parole del senatore Pd, Matteo Renzi, intervenuto nella trasmissione “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24. Renzi ...

Open Arms - 17 giorni in mare con 107 migranti. Salvini attacca : “Li tengono in ostaggio” : Botta e risposta tra i volontari dell'ong spagnola e il ministro degli Interni Salvini. Open Arms: "Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani per fare propaganda xenofoba e razzista". Il ministro: "Questi 'signori' tengono in ostaggio gli immigrati a bordo (fra cui finti malati e finti minorenni) solo per attaccare e provocare me e l'Italia".Continua a leggere

Roberto Saviano attacca duramente Matteo Salvini : 'Il suo destino è il carcere' : Nel pieno della crisi dell'esecutivo Lega-Movimento Cinque Stelle, la questione della nave Open Arms sta attirando nuove polemiche incrociate che vanno anche fuori dal mondo della politica: nella giornata di oggi c'è stato un duro attacco via social dello scrittore Roberto Saviano contro il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Lo scrittore non ha esitato a criticare Salvini che continua a negare l'autorizzazione allo sbarco per gran parte dei ...

Blog 5 Stelle attacca Salvini : ci ha provato ma si è fregato da solo : Blog 5 Stelle, attacca il ministro Matteo Salvini: "Ha provato a fregarci tutti, ma alla fine si e' fregato lui".