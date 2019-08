Matteo Salvini prende la parola dopo Conte e lo umilia | Bastava un Saviano o un

Matteo Salvini in Senato replica a Conte : "Rifarei tutto" : Interviene subito dopo le parole di Giuseppe Conte Matteo Salvini. E, davanti al Senato, dice “rifarei tutto. Sono un uomo libero, non ho paura del giudizio degli italiani”

Matteo Salvini in Senato - Conte parla e i leghisti urlano. Come reagisce il capitano : gesto sfuggito a molti : I leghisti non accolgono bene il discorso di Giuseppe Conte, incentrato più che sull'attività del suo governo sugli attacchi a Matteo Salvini, che ha aperto la crisi di governo presentando la mozione di sfiducia contro il premier. Le parole dell'avvocato sono pesanti, definisce "irresponsabile" la r

Matteo Salvini umiliato dal M5s : "Inaffidabile - non abbiamo più tempo da perdere" : "Il ministro Matteo Salvini, fra un comizio e un mojito, è alla ricerca di un 'centro di gravità permanente' che, suggeriva Battiato, non gli faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. Suo malgrado qui c’è una forza come il MoVimento 5 Stelle che ha invece deciso di agire in maniera decisa e

Matteo Salvini - la verità dello storico Franco Cardini : "Sa di essere debole - ha perso grandi possibilità" : "Salvini fa appello (fingendosi certo dell'esito) ai suoi ma da una posizione di potere che, in realtà, è debole e s'indebolisce sempre di più perché il tempo sta giocando contro di lui. Adesso, il suo fare la faccia feroce, chiudere i porti eccetera, ha ancora una certa efficacia, che però sta dimi

Matteo Salvini - anche l'economista tedesco Daniel Gros tifa per il voto anticipato : "Basta con i rinvii" : "Basta con i rinvii". Per Daniel Gros, economista tedesco di casa a Bruxelles, dove dirige il Centre for European policy studies, la crisi italiana va risolta una volta per tutte. "È inutile rimandare il voto, servirebbe solo a rimandare il problema a più tardi", commenta sulle pagine del Giorno. "È

Matteo Renzi sfida Matteo Salvini : "Scegli tu il collegio e poi vediamo chi prende più voti" : Matteo Renzi sfida Matteo Salvini in un duello alle urne. "Gli faccio una proposta: vuoi un confronto elettorale? Bene, scegli tu in quale collegio, Firenze o Milano mi vanno bene. Mettiamoci nello stesso collegio senatoriale o alla Camera e vediamo chi prende più voti", dice l'ex premier del Pd in

Open Arms - Matteo Salvini : "Non siamo il campo profughi d'Europa. Immigrati finti minori e malati in Spagna" : "La linea della fermezza è l'unico modo per evitare che l'Italia torni ad essere il campo profughi d'Europa, come dimostrato anche in queste ore con la nave Ong Open Arms dei finti malati e dei finti minori che si sta preparando per partire per la Spagna", attacca Matteo Salvini su Twitter. Leggi an

Luigi Di Maio - l'ultima telefonata a Matteo Salvini : "Mi hai tradito" : "Invece di dire che ha il telefono acceso, lo usasse", dice Stefano Buffagni riferendosi a Matteo Salvini. In realtà poi una telefonata tra Luigi Di Maio e il leader della Lega c'è stata. Il 7 agosto. Dopodiché è calato il gelo. Quel giorno, riporta il Corriere della Sera in un retroscena, il leader

Matteo Salvini : "Non ha senso un governo contro di me. Ma se hanno scelto Matteo Renzi - auguri" : "Aspettiamo che parli Giuseppe Conte e poi vediamo. Per quanto riguarda la mia posizione personale è l'ultima delle cose che mi preoccupano. La Lega non è nata per occupare 7 ministeri. Nessuno mi ha chiesto nulla. Comunque penso che gli italiani abbiano apprezzato il mio modo di difendere la sicure

Luigi Di Maio - la proposta alla Lega : governo giallo-verde con Matteo Salvini fuori dalla squadra : Tutto è possibile oggi 20 agosto: "Può saltare tutto, può saltare la trattativa tra Movimento 5 stelle e Pd, Giuseppe Conte può ritrovarsi a guidare ancora un governo giallo-verde. Può succedere che Luigi Di Maio riesca a convincere Matteo Salvini ad accettare una resa umiliante proponendogli un nuo

Vittorio Feltri : "Sinistri imbecilli. Gli immigrati rompono - sola la gente e Matteo Salvini l'hanno capito" : Sabino Cassese sul Corriere della Sera di ieri ci ha spiegato con dovizia di particolari che l'acqua calda ha una temperatura più elevata di quella fredda. Ma dobbiamo informarlo, a costo di deluderlo, che fin qui ci eravamo arrivati da soli, senza l'aiuto culturale di alcuno. Noi, a differenza dell

Gianni Letta - il ritorno : "Caro Silvio Berlusconi - sganciamoci da Matteo Salvini. Sì alla coalizione Ursula" : Gianni Letta è tornato. Con un messaggio chiaro a Silvio Berlusconi: bisogna sganciare Forza Italia dalla Lega populista di Matteo Salvini. Questo è il momento migliore visto che il ministro dell'Interno è in difficoltà e nonostante tutto continua a ignorare il Cavaliere. Con l'appoggio di Antonio T

Open Arms - Legambiente denuncia Matteo Salvini per sequestro di persona e abuso d'ufficio : Non si placa il caso della nave Ong Open Arms, che batte bandiera spagnola, la quale nelle scorse settimane ha salvato oltre 100 migranti davanti alle coste della Libia. Al momento il natante, con tutto il suo carico umano a bordo, si trova a poca distanza da Lampedusa, ma non gli è permesso entrare in porto. Secca è stata infatti la decisione del Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di chiudere i porti a tali imbarcazioni, questo anche in ...

Matteo Renzi terrorizza Luigi Di Maio : con lui il Movimento 5 Stelle potrebbe finire peggio che con Salvini : "Beppe, ma davvero ci vogliamo mettere nelle mani di Renzi?". Luigi Di Maio implora il fondatore del Movimento affinché non passino da un Matteo a un altro. Insomma dalla padella alla brace. La questione è tutta qui, passare da un carnefice che politicamente gli ha dimezzato i consensi a uno che pot