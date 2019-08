L’appello di Javier Bardem all’ONU | “Gli oceani hanno bisogno di noi” GALLERY

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) “Glidi noi“:ha chiesto, in un appello alle Nazioni Unite, la firma di un trattato internazionale per proteggere glidel mondo. L’attore spagnolo fa parte di una campagna dell’organizzazione ambientale di Greenpeace per creare una rete globale di santuari marini: “Siamo tutti parzialmente responsabili“, ha detto al forum internazionale sull’ambiente organizzato al Palazzo di vetro, sottolineando che è necessario agire “qui e ora“. “Gliappartengono a tutti, ma il loro futuro è nelle vostre mani oggi“, ha insistito, presentando in seguito, in anteprima, il film della sua spedizione in Antartide con Greenpeace. L'articolo L’appello diall’ONU: “Glidi noi”Meteo Web.

