JEFFREY EPSTEIN | ' TESTAMENTO DUE GIORNI PRIMA DEL SUICIDIO' Unico erede il fratello

JEFFREY EPSTEIN firmò un testamento due giorni prima di suicidarsi : Jeffrey Epstein, il miliardario americano suicidatosi nella notte tra il 9 e il 10 agosto nel carcere di New York dove si trovava dal 6 luglio con l’accusa di sfruttamento sessuale, firmò un testamento due giorni prima di morire. Nel documento,

Il principe Andrea del Regno Unito si è detto “inorridito” dalle accuse contro JEFFREY EPSTEIN e ha negato ogni tipo di suo coinvolgimento : Il principe Andrea del Regno Unito, il secondo figlio maschio della Regina Elisabetta, ha diffuso un comunicato per commentare le immagini diffuse nei giorni scorsi in cui lo si vedeva all’interno della casa di Jeffrey Epstein, il milionario americano arrestato a

Il direttore delle carceri federali degli Stati Uniti è stato rimosso dal suo incarico dopo il suicidio di JEFFREY Epstein : Il procuratore generale degli Stati Uniti William Barr ha rimosso Hugh Hurwitz dal suo incarico di direttore a interim delle carceri federali del paese. Al posto di Hurwitz, che era stato nominato nel 2018, arriverà Kathleen Hawk Sawyer, che era stata già

JEFFREY EPSTEIN "Principe Andrea a casa sua"/ Pista Fidel Castro e ragazzine adescate : Jeffrey Epstein, lo scandalo continua: Andrea d'Inghilterra nella sua casa, la Pista che porta alla Cuba di Fidel Castro e le ragazzine nude nella vasca

Gli ultimi giorni in carcere di JEFFREY Epstein : Li ha ricostruiti il New York Times parlando con guardie, poliziotti e avvocati, per capire come sia potuto avvenire il suo suicidio

I medici legali hanno confermato che la morte di JEFFREY EPSTEIN è stata un suicidio : I medici legali che hanno esaminato il corpo di Jeffrey Epstein, miliardario americano arrestato a luglio con l’accusa di sfruttamento sessuale e morto alcuni giorni fa in un carcere di New York, hanno detto che la morte è stata un suicidio.

JEFFREY EPSTEIN - trovata a Los Angeles la complice Ghislaine Maxwell : era sparita da mesi : È stata fotografata seduta da sola all’esterno di un fast food mentre, vestita con una felpa celeste e struccata, mangia hamburger e patatine patatine fritte. Così è stata scoperta a Los Angeles Ghislaine Maxwell, considerata la complice di Jeffrey Epstein, il miliardario che si è suicidato in cella il 10 agosto dopo l’accusa di traffico di minori e abusi sessuali. Insieme avrebbero gestito sia un traffico di minori che un giro di ...

JEFFREY EPSTEIN aveva le ossa del collo rotte. I risultati dell'autopsia : L’autopsia effettuata sul corpo di Jeffrey Epstein, l’ex finanziere morto suicida in carcere e responsabile, secondo l’accusa, di un traffico sessuale di ragazze minorenni e non protrattosi per almeno 13 anni, ha scoperto che aveva diverse ossa rotte al collo, secondo quanto riferito dal Washington Post.Tali fratture sarebbero compatibili con l’impiccagione, ha riferito il Post, citando fonti non identificate vicine a chi ...

Ritratto di signore. JEFFREY EPSTEIN aveva un dipinto di Bill Clinton vestito da donna nella sua casa di Manhattan : Ritratto di signore, parafrasando Henry James. Come riportano diversi media statunitensi e britannici, Jeffrey Epstein aveva un bislacco Ritratto di Bill Clinton vestito di un abito da donna blu e scarpe rosse col tacco, appeso al muro nella sua casa di Manhattan. L’immagine ritrae l’ex presidente degli Stati Uniti disteso su una sedia nello Studio Ovale, e rievoca per il colore il celebre vestito indossato dall’ex ...

L’autopsia sul corpo dell’imprenditore JEFFREY EPSTEIN non ha individuato una causa della morte certa - scrive il Washington Post : Il Washington Post ha pubblicato alcuni dettagli emersi dall’autopsia realizzata sul corpo di Jeffrey Epstein, il milionario americano arrestato a luglio con l’accusa di sfruttamento sessuale e morto alcuni giorni fa in carcere. Fra i dettagli più rilevanti, sembra che il