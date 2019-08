Egitto | l’Alto Commissariato Onu per i diritti umani rinvia conferenza su tortura al

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2019) Le Nazioni Unite cambiano idea e decidono dire lasullache avrebbe dovuto tenersi in, a Il Cairo, il 4 e 5 settembre. A confermarlo, secondo quanto riferisce il Guardian, è stato Rupert Colville, portavoce dell’Altodelle Nazioni Unite per i(Ohchr). Una scelta probabilmente legata alle proteste sollevate dalla scelta dell’Altodi tenere lain un Paese più volte accusato dai report delle varie organizzazioni internazionali di violare sistematicamente ie perseguitare gli oppositori politici, come sottolineato il 19 agosto da Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, su Ilfattoquotidiano.it. A spiegarlo è lo stesso Colville che individua nel “crescente disagio di una parte della comunità delle ong con la scelta del luogo” la causa che ha portato l’Ohchr ...

