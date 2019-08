Di Maio a Conte | Ministri M5s al tuo fianco | ti ringrazio

Matteo Salvini risponde a Conte e mette Di Maio spalle al muro. Rilancio in diretta : governo di scopo : La Lega è per il governo di scopo: finire il lavoro coi 5 Stelle, una "manovra coraggiosa" e poi voto anticipato. Anche se "la via maestra è quella delle elezioni - spiega Matteo Salvini nel suo discorso in Senato, in risposta alle dimissioni annunciate dal premier Giuseppe Conte, - perché niente e

Luigi Di Maio - lettera d'amore a Giuseppe Conte : "Sono al tuo fianco - qualunque cosa accada" : Quella di Luigi Di Maio a Giuseppe Conte sembra una lettera d'amore. Una manciata di ore prima del discorso del premier in Senato, il vicepremier e capo politico M5S pubblica su Facebook un post indirizzato al presidente del Consiglio: "Caro Giuseppe, oggi è un giorno molto importante. Il giorno in

Di Maio a Conte : perla rara per l'Italia : 13.08 "Caro Giuseppe, oggi è un giorno molto importante. Il giorno in cui la Lega dovrà rispondere delle sue colpe per aver deciso di far crollare tutto,aprendo una crisi in pieno agosto, in spiaggia, solo per rincorrere i sondaggi". Lo scrive a Conte il vice Di Maio. "Oggi al Senato-prosegue-i ministri M5S saranno al tuo fianco. Ci presenteremo in Aula a testa alta. Ognuno di noi sa di stare dalla parte giusta della storia. Sei tra le scelte ...

Governo - Di Maio scrive a Conte : “Forza amico mio - sei una perla rara”. Spunta striscione a Montecitorio : “Presidente - l’Italia ti ama” : “E’ stato un onore lavorare insieme”. “Sei una perla rara“. “Sei una delle scelte di cui vado più fiero nella mia vita“. Quando mancano poche ore dal discorso in Senato del premier Giuseppe Conte, che potrebbe segnare la fine della sua prima esperienza di Governo, Luigi Di Maio pubblica un post su Facebook per esplicitare il suo sostegno, politico e umano, nei confronti del presidente del Consiglio. Il ...

Crisi di governo - l'ultimo pressing di Di Maio ma Conte va verso le dimissioni : Le sorprese, tantomeno con i giallo-verdi, non sono mai da escludere. Ma a meno di un clamoroso colpo di scena, questa sera dopo il dibattito in Senato, Giuseppe Conte salirà al Quirinale per...

