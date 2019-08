Speciale Tg1 domani in prime time e diretta pomeridiana su Rai2

Ponte Morandi - un anno dopo : il ricordo in tv con Speciale Tg1 e Propaganda Doc : 14 agosto 2018, ore 11.36: il Viadotto Polcevera, meglio noto a Genova come Ponte Morandi, crolla all'improvviso uccidendo 43 persone. Tante di loro lo stavano percorrendo per andare in vacanza, nonostante il diluvio che insisteva sul capoluogo ligure, tante altre stavano lavorando trasportando merci o nelle strutture sotto di esso. Una tragedia inattesa, per quanto le condizioni di quel Ponte, avveniristico negli anni '60, fossero ormai ...

Ascolti TV | Venerdì 9 agosto 2019. Rosamunde Pilcher 12.3% - Speciale Tg1 10.4% - la Pallavolo 6.7% - In Onda 4.8% : Speciale Tg1 - Francesco Giorgino Su Rai1 Speciale Tg1 – I Giorni della Crisi ha conquistato 1.554.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Canale 5 Rosamunde Pilcher – Una Tata per Noah ha raccolto davanti al video 1.898.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Rai2 l’incontro di Pallavolo Italia-Camerun ha interessato 1.078.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 Chicago Med 3 ha catturato l’attenzione di ...

Programmi TV di stasera - venerdì 9 agosto 2019. Speciale Tg1 sulla crisi di Governo al posto di Grand Tour : crisi di Governo Rai1, ore 21.25: Speciale Tg1 Al posto di Grand Tour, va in onda uno Speciale del Tg1 per gli aggiornamenti in tempo reale sulla crisi di Governo, dopo la mozione di sfiducia che la Lega di Salvini ha presentato al premier Conte. Rai2, ore 21.05: Pallavolo Maschile – Italia vs Camerun Dopo la qualificazione olimpica della Nazionale femminile, tocca alla squadra maschile guadagnarsi il pass per i Giochi di Tokyo 2020. ...

Ascolti TV | Venerdì 9 agosto 2019. Rosamunde Pilcher 12.3% - Speciale Tg1 10.4% - la Pallavolo 6.7% - In Onda 4.8% : Speciale Tg1 - Francesco Giorgino Su Rai1 Speciale Tg1 – I Giorni della Crisi ha conquistato 1.554.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Canale 5 Rosamunde Pilcher – Una Tata per Noah ha raccolto davanti al video 1.898.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Rai2 l’incontro di Pallavolo Italia-Camerun ha interessato 1.078.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 Chicago Med 3 ha catturato l’attenzione di ...

Lo Speciale Tg1 con Francesco Giorgino in prima serata su Rai1 : Focus questa sera in diretta su Rai1 con la crisi politica italiana grazie all'appuntamento Speciale del Tg1 diretto da Giuseppe Carboni, in onda subito dopo la consueta puntata del varietà collage principe dell'estate della prima rete Techetechetè. Dopo l'improvvisa accelerazione di ieri, la crisi dell'attuale governo della Repubblica italiana guidato da Giuseppe Conte ha innestato la quinta marcia dopo mesi di lento logoramento interiore ...

Lo Speciale Tg1 con Francesco Giorgino in prima serata su Rai1 - ecco menu ed ospiti : Focus questa sera in diretta su Rai1 con la crisi politica italiana grazie all'appuntamento Speciale del Tg1 diretto da Giuseppe Carboni, in onda subito dopo la consueta puntata del varietà collage principe dell'estate della prima rete Techetechetè. Dopo l'improvvisa accelerazione di ieri, la crisi dell'attuale governo della Repubblica italiana guidato da Giuseppe Conte ha innestato la quinta marcia dopo mesi di lento logoramento interiore ...

Grand Tour non va in onda - perché?/ Al suo posto Speciale Tg1 - ecco quando torna : Grand Tour con Lorella Cuccarini non va in onda: il programma di Rai1 darà spazio allo speciale del TG dedicato alla crisi politica, ecco quando torna.