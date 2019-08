Rally Germania 2019 | date | programma | orari e tv Il calendario completo

Fonte : oasport

(Di lunedì 19 agosto 2019) La seconda tappa parte conclusiva della stagionedisi svolgerà nella regione del Saarland, ad ovest della, sul mix di asfalto tedesco che include strade sconnesse tra i vigneti, percorsi militari multi-superficie e corsie di campagna veloci e lisce. Quello dell’ADACE DEUTSCHLAND è certamente ilsu asfalto più difficile della stagione, reso ancora più impegnative qualora arrivasse la pioggia che spesso fa capolino da quelle parti. Si rinnova anche qui la sfida a tre per il titolo, Ott Tanak ha vinto ildi casa in Finlandia ed è volato a 22 punti di vantaggio in classifica mondiale sul francese Sebastien Ogier e 25 sul belga Thierry Neuville, ma il re attuale dello sterrato potrebbe avere vita difficile nel concludere davanti ai rivali anche sull’asfalto. Ildisarà trasmesso in diretta streaming da DAZN con gli stage più ...

