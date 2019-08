Porsche Taycan - Prova di resistenza a Nardò | 3 425 km in 24 ore

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 19 agosto 2019) Continuano i collaudi dellain attesa del debutto programmato per il 4 settembre prossimo. Recentemente la Casa aveva sottoposto la sua quattro porte a uno stress-test in accelerazione; stavolta laè stata di, con lelettrica che ha percorso 3.425 km in 24 ore sul circuito dia una velocità compresa tra 195 e i 215 km/h. Per intenderci, la distanza è equivalente a un viaggio dal sud della Puglia al centro della Norvegia. Non teme il caldo. Lo scopo di queste prove è sempre lo stesso: convincere gli scettici e dimostrare che la, benché sia la prima a batterie, è unavera. Nonché unelettrica fuori dal comune, almeno nel panorama odierno, per la costanza con la quale garantisce alte prestazioni. Ala nuova sportiva di Zuffenhausen ha girato con picchi di temperatura di 42 gradi Celsius (54 per lasfalto) portando a termine senza ...

