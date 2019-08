Open Arms | «Migranti in aereo a Madrid» Si teme nuovo naufragio con 100 morti

Open Arms - Legambiente denuncia Matteo Salvini per sequestro di persona e abuso d'ufficio : Non si placa il caso della nave Ong Open Arms, che batte bandiera spagnola, la quale nelle scorse settimane ha salvato oltre 100 migranti davanti alle coste della Libia. Al momento il natante, con tutto il suo carico umano a bordo, si trova a poca distanza da Lampedusa, ma non gli è permesso entrare in porto. Secca è stata infatti la decisione del Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di chiudere i porti a tali imbarcazioni, questo anche in ...

Alarm Phone : "Barcone capovolto - possibile nuovo naufragio con 100 morti" | Open Arms apre a Madrid : "Ma nessuna nave militare - o traghetto o aereo" : L'organizzazione non governativa su Twitter: "Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani senza nome per fare propaganda xenofoba e razzista"

Open Arms : offerta Spagna è sceneggiata : 15.55 "Per dare dignità ai naufraghi potrebbero trasferirli a Catania e da lì in aereo a Madrid". Lo propone il presidente Open Arms, Gatti."Affittarlo viene 240 euro a testa.La soluzione Acquarius,l'anno scorso per una nave della guardia costiera,ne è costati 250mila, per l'altra non si sa nemmeno". E il fondatore di Open Arrm,Camps,risponde alle accuse della vicepremier spagnola Calvo che dice "non comprendere" il rifiuto."E una sceneggiata ...

Open Arms - Legambiente denuncia Salvini per sequestro di persona. Il ministro : “Un’altra medaglia” : Legambiente Sicilia ha presentato un esposto nei confronti del vicepremier leghista Matteo Salvini per sequestro di persona e abuso d'ufficio, per la vicenda della nave Open Arms. La replica del ministro degli Interni sui social: "Legambiente mi denuncia per sequestro di persona? Altra medaglia". \\Oggi il presidente regionale dell'associazione ambientalista, Gianfranco Zanna, ha ribadito che il comportamento del ministro leghista è "vergognoso ...

Open Arms. Legambiente denuncia Matteo Salvini : "Vediamo se anche questa volta fuggirà dalle aule giudiziarie" : Legambiente denuncia Matteo Salvini. L'associazione ecologista, che in teoria non ha nulla a vedere con l'immigrazione, scende in campo a favore della Open Arms. "Non può e non deve passare - spiega il presidente Gianfranco Zanna - l'idea che ci sia un uomo sopra la legge, in grado di calpestare imp

Open Arms - Spagna contro la ong : 'Non capiamo la loro posizione' : Ancora nubi attorno della nave della Ong spagnola Open Arms. L'imbarcazione vaga da quasi venti giorni nel Mediterraneo alla ricerca di un porto dove sbarcare. Le ultime notizie provenienti dalla Spagna sembrano però rivelare come alcune mosse risultino di difficile lettura. In particolare, secondo la vicepremier Carmen Calvo, sarebbero state al momento rifiutate diverse possibilità prospettate: da Malta al porto spagnolo di Algeciras. ...

Open Arms disponibile ad accettare il piano di trasferire i migranti in Spagna. Ipotesi navi militari : Salvini ribadisce il suo no all’attracco a Lampedusa. La ong: Italia e Spagna si assumano la responsabilità e diano i mezzi per lo sbarco a Minorca

Il paradosso di Open Arms : non c'è alcun atto che vieta lo sbarco dei migranti : “Chi ha disposto il divieto allo sbarco dei migranti? Con quale atto? Sulla base di quale legge?”. Gianfranco Schiavone, vicepresidente dell’Associazione per gli studi giuridici sull’Immigrazione, delinea per la ong Open Arms uno scenario molto simile a quello della Diciotti di un anno fa. Anche in

Open Arms minaccia la troupe di Sky Tg24 : "Allontanatevi - niente telecamere". Cosa nasconde la ong : "Allontanatevi, niente riprese, la situazione è complicata e potrebbe peggiorare". La ong spagnola Open Arms ha chiesto alla troupe di Sky Tg24, vicina all'imbarcazione, di andare via e non riprendere i 107 migranti a bordo. Il motivo sembra ancora un mistero. Giorni fa, quando Richard Gere era sali

Open Arms verso Maiorca? "Italia e Spagna si assumano la responsabilità" : La nave Open Arms potrebbe davvero raggiungere la Spagna. Non il porto di Algeciras, offerto ieri dal governo spagnolo e giudicato troppo lontano dalla posizione attuale della nave, ma quello di Minorca, a circa metà strada rispetto alla prima ipotesi.Il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha messo a disposizione le navi della Guardia Costiera italiana, che potrebbero scortare la Open Arms fino all'isola di Minorca o in alternativa ...

Migranti : Open Arms - 'trasferire naufraghi in aereo in Spagna' : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) - Ok al trasferimento dei Migranti a bordo della Open Arms fino in Spagna ma solo a bordo di un aereo. E' quanto chiede il capo missione di Open Arma Riccardo Gatti che, parlando con i cronisti sul molo di Lampedusa, ha detto: "Per dare dignità ai naufraghi potrebbero tr