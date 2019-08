L’Osservatorio Eco-Faunistico di Aprica accoglie due meravigliosi esemplari di orsi bruni

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2019) In seguito all’arrivo dei duepresso ilEco-di, è iniziata, lunedì 12 agosto, a “porte chiuse” per non spaventare eccessivamente gli animali, la tanto delicata quanto affascinante operazione di rilascio all’interno dell’area faunistica a loro disposizione. Per una settimana, i duesono infatti stati ospitati all’interno delle rispettive grotte artificiali, senza poter uscire, affinché imparassero a considerarle un luogo sicuro, di loro proprietà e soprattutto dove trovare quotidianamente abbondante cibo. Sono stati alimentati con frutta e verdura di ogni tipo anche per verificare i gusti preferiti dei due. Secondo il programma stabilito, è stata la femmina ad uscire per prima, essendo la più sensibile, e successivamente il maschio; le uscite sono alternate singolarmente per circa dieci giorni per poi lasciare gliuscire ...

