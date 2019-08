Fabio Camilli riconosciuto figlio di Modugno | «È stato  un viaggio estenuante»  

' Fabio Camilli È FIGLIO DI DOMENICO MODUGNO'/ Cassazione - ma attore mantiene cognome : Fabio CAMILLI FIGLIO di DOMENICO Modugno: dopo 18 anni di battaglie legali, ecco la sentenza della Cassazione . Un segreto nascosto per tanto tempo.

“È il figlio di Domenico Modugno”. Dopo una lunga battaglia legale : l’attore Fabio Camilli erede di Mister Volare : Adesso arriva anche il verdetto della giustizia per confermare il tutto: l’attore Fabio Camilli è ufficialmente figlio di Domenico Modugno. Una battaglia legale durata diciotto anni e conclusasi oggi, quando la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione lo ha riconosciuto come quarto discendente, figlio di una relazione tra il cantante e la coreografa Maurizia Calì. “Ho dovuto fare una battaglia per poter affermare chi era mio ...