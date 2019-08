Epstein:licenziato responsabile carceri

Dopo il suicidio in carcere del finanziere americano Jeffrey, è stato rimosso dall'incarico il massimodei penitenziari federali Hugh Hurwitz. Lo ha deciso il ministro della Giustizia William Barr. Hurwitz ricopriva l'incarico dal maggio del 2018. Al momento,non c'è alcuna motivazione ufficiale della decisione. Proseguono le indagini dell'Fbi sulla morte di, accusato di traffico sessuale di minori. L'autopsia ha confermato che si è impiccato in cella. In passato aveva già tentato il suicidio.(Di lunedì 19 agosto 2019)