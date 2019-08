Open Arms | sbarcati i minori E la Spagna offre un porto

La Spagna ora offre un porto Ma Open Arms resta in Italia : Angelo Scarano Il premier spagnolo dà disponibilità per lo sbarco ad Algeciras. Poi mette nel mirino il vicepremier: "Risposte inconcepibili" La Spagna adesso si sveglia. Dopo aver tenuto a largo di Lampedusa la nave di Open Arms per ben 17 giorni, Madrid ha deciso di offrire un porto sicuro per lo sbarco. I migranti rimasti sulla nave dunque sbarcheranno in un porto iberico. Ad annunciare la svolta è stato il premier spagnolo Pedro ...

Open Arms - la Spagna offre un porto sicuro. Ma ci vorrebbero 7 giorni. Cinque migranti si gettano in mare - salvi : Sanchez: inconcepibile la risposta di salvini. La Procura valuta la relazione degli ispettori saliti sulla nave. Nel Mediterraneo anche la Viking con 356 migranti

Open Arms respinge offerta porto Spagna : 14.54 La nave Open Arms ha respinto l'offerta del premier spagnolo di far sbarcare i 107 migranti al porto di Algeciras, in Andalusia. Un portavoce della Ong, riferisce El Paìs, ha affermato che "dopo 17 giorni in mare, i migranti devono sbarcare".Anche il fondatore della Ong, Camps, critica la proposta: "Algeciras, il porto più lontano del Mediterraneo: 950 miglia e 5 giorni di navigazione". Intanto a bordo cresce la tensione e i volontari ...

Open Arms - Spagna offre porto di Algeciras<br> La Ong : "Impossibile navigare 7 giorni" : Il Premier spagnolo Pedro Sanchez oggi ha annunciato che la Spagna è pronta a offrire il porto di Algeciras per lo sbarco della Open Arms che ha ancora a bordo 107 migranti, ma Roberto Gatti, presidente della Ong, ha già risposto che da dove sono ora, ossia da Lampedusa, fino ad Algeciras ci sono sette giorni di navigazione ed è "realmente inverosimile poter viaggiare con 107 persone a bordo in queste condizioni". Ricordiamo che sono in mare ...

La Spagna offre un porto alla Open Arms | Madrid : "Inconcepibile la risposta di Salvini" : L'organizzazione non governativa su Twitter: "Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani senza nome per fare propaganda xenofoba e razzista"

Open Arms ancora al largo di Lampedusa - la Spagna offre un porto sicuro per sbarco : Dopo la lunga vicenda che ha interessato la Sea Watch e tenuto banco per giorni, da oltre due settimane l’attenzione è puntata sulla Open Arms, la nave della ong spagnola al largo di Lampedusa ormai da giorni con oltre 100 migranti a bordo. Dopo due settimane la condizione psicofisica dei migranti è in peggioramento: due migranti avrebbero tentato la fuga tuffandosi dalla nave, recuperati dalla Guardia Costiera. L’imbarcazione potrebbe andare ...

Migranti si gettano da Open Arms - scene di disperazione a bordo : Spagna offre porto : Tentativo di raggiungere la terraferma a nuoto di alcuni Migranti: sono stati recuperati e riportati in salvo sulla nave...

Open Arms - migranti si buttano in mare. L’Ong : “Non riusciamo più a contenere la disperazione” : “Non riusciamo più a contenere la disperazione. Non riusciamo più a spiegare. Le parole mancano. Siete dei vigliacchi”. Così L’Ong Open Arms, dopo che almeno quattro migranti si sono gettati in acqua per tentare di raggiungere la terraferma a nuoto. Hanno indossato il salvagente e si sono gettati, subito dopo sono stati recuperati e riportati sulla nave. Un video girato a bordo della nave e pubblicato da Oscar Camps mostra momenti di ...

Open Arms - blitz dei migranti A nuoto verso Lampedusa : Angelo Scarano Almeno in quattro si sono gettati in mare per nuotare verso l'isola siciliana. Recuperati dai soccorritori e riportati a bordo Dopo l'annuncio di un porto sicuro dove sbarcare in Spagna, a bordo della Open Arms la situazione è letteralmente esplosa. Alcuni migranti infatti, forse per non affrontare un'altro viaggio verso la penisola iberica, hanno scelto di tuffarsi in mare per raggiungere a nuoto Lampedusa. Almeno ...